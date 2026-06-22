Memo Ochoa festeja el Día del Padre en medio de rumores de que será titular en el partido contra Chequia

Dice Álavaro Morales que lo del homenaje a Memo Ochoa es ahora o nunca.

El comentarista de ESPN, conocido por sus análisis incendiarios, asegura que al portero mexicano lo llevaron para eso, para hacerle un homenaje por su sexta justa mundialista.

“No debería haber homenajes en la selección mexicana de futbol. Pero ahora que ya se clasificó en primer lugar... sí, esta es la oportunidad para el homenaje”.

Otros comentaristas como Roberto Gómez Junco tienen otra opinión y están muy a favor de que Paco Memo se despide de la selección en la cancha.

“Sigue siendo convocado por su calidad”, dice el ex jugador.

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Memo Ochoa, el padre de familia

Mientras la comentocracia del futbol mexicano se debate vaticinando lo que sucederá el próximo miércoles 24 de junio cuando México se enfrente a Chequia, el portero que surgió del América se mantiene activo en redes sociales para mostrar su liderazgo dentro del grupo de futbolistas.

Pero también ha aprovechado para mostrar una faceta personal: la de padre de familia.

Este domingo 21 de junio que se celebró el Día del Padre en México, Ochoa compartió fotografías de él con sus hijos, los cuales, por cierto tiene sus propios perfiles de redes sociales.

En las imágenes se ve al portero como un padre amoroso y lleno de gratitud abrazado a sus hijos.

Una de las fotos, en la que aparece con Lucciana, está musicalizada con la canción “Beautiful boy”, de John Lennon,la cual es un homenaje a la paternidad ya que el ex beatle la compuso cuando se dedicó en cuerpo y alma a la crianza de su hijo Sean.