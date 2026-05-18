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Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer

El primer capítulo del nuevo reality show de Azteca se hizo viral por las fallas de los chefs y conductores

Mayo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
masterchef (1).jpg

MasterChef comenzó una nueva etapa

Captura Azteca

El Chef Poncho Cadena hizo el trabajo de retrasar unos segundos el anuncio de los últimos elegidos para MasterChef... pero cuando finalmente lo hizo, tuvo que retractarse.

Este fue uno de los momentos más caóticos del primer episodio del primer “MasterChef 24/7". El programa que ha sido exitoso en Azteca desde hace una década fue modificado para convertirse en un reality show de exposición absoluta, igual que La Casa de los Famosos.
Pero en su primera emisión, realizada este 17 de mayo, las fallas fueron tan evidentes que los seguidores del programa inundaron de quejas el perfil oficial del programa en Instagram.
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Las protestas contra MasterChef 24/7

Una de las protestas fue que la transmisión por televisión abierta fue cortada antes de que terminara la selección de los participantes debido a que el programa se alargó más de lo planeado.
Como en todos los realities, la transmisión continuó en la plataforma digital de Azteca y de Disney Plus.

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El error del chef Poncho Cadena

Fue en esta penúltima etapa de la selección cuando Poncho Cadena anunció que una de las elegidas para entrar era Stephenie... pero luego corrigió: “No, Stephanie no está”.

El error provocó una confusión porque en segundos otra vez parecía que sí era elegida y hasta llegó a tener el mandil en sus manos.

“Los chefs evidenciando que no son ellos los que eligen a los participantes, todo ya está definido”, ¿por qué regresaron a Stephanie?”, “parece que ya tienen a quienes van a pasar” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil de MasterChef.

Otro concursante que provocó dudas fue Lancer, un ex participante de otro reality show.
En su caso llamó la atención que su platillo fue severamente criticado por los chefs quienes incluso mencionaron la palabra “horrenda” pero al momento de decidir a los ganadores de su grupo, él salió con mandil de MasterChef.

“Terrible decisión que lo hayan metido, ya me desilusionó el programa”, dice uno de los comentarios.

Incluso Claudia Lizaldi, la conductora principal del reality show, se descontroló en esta ´última etapa.

“Ya tenemos otros tres elegidos... ¿o fueron cuatro? Porque falta la mitad de nuestros participantes... ah, no, sí, son cuatro”, dijo Claudia, quien explicó luego que su error fue a causa de los nervios.

MasterChef
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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