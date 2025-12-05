Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvieron presentes en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebró el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Los tres jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

México albergará trece encuentros, entre ellos, el partido inaugural de la competición, que se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El país será sede de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez, una cifra de récord. Canadá también acogerá trece partidos, el primero de ellos el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto.

¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo?

Para el mes de marzo de 2026 se conocerán las selecciones ganadoras del repechaje, marcadas en los grupos como “ganador play-off”.

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del sur

Ganador play-off

El partido inaugural en Estadio Ciudad de México será entre México vs. Sudáfrica. Después, la Selección Mexicana viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur.

GRUPO B

Canadá

Ganador del play-off

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador play-off

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Ganador Play-off

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Ganador de play-off

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

Ganador play-off

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá