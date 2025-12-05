Suscríbete
Viral

Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?

Se eligió el destino de las selecciones para 2026.

Diciembre 05, 2025 
MrPepe Rivero
sorteo-fifa-2026.jpg

Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2025

Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvieron presentes en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebró el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Los tres jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

México albergará trece encuentros, entre ellos, el partido inaugural de la competición, que se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El país será sede de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez, una cifra de récord. Canadá también acogerá trece partidos, el primero de ellos el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto.

¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo?

Para el mes de marzo de 2026 se conocerán las selecciones ganadoras del repechaje, marcadas en los grupos como “ganador play-off”.

GRUPO A
México
Sudáfrica
Corea del sur
Ganador play-off

El partido inaugural en Estadio Ciudad de México será entre México vs. Sudáfrica. Después, la Selección Mexicana viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur.

GRUPO B
Canadá
Ganador del play-off
Qatar
Suiza

GRUPO C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador play-off

GRUPO E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

GRUPO F
Países Bajos
Japón
Ganador Play-off
Túnez

GRUPO G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda

GRUPO H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

GRUPO I
Francia
Senegal
Ganador de play-off
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

GRUPO K
Portugal
Ganador play-off
Uzbekistán
Colombia

GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá

Copa Mundial FIFA 2026
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
