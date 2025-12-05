Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvieron presentes en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebró el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.
Los tres jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.
México albergará trece encuentros, entre ellos, el partido inaugural de la competición, que se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El país será sede de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez, una cifra de récord. Canadá también acogerá trece partidos, el primero de ellos el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto.
¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo?
Para el mes de marzo de 2026 se conocerán las selecciones ganadoras del repechaje, marcadas en los grupos como “ganador play-off”.
GRUPO A
México
Sudáfrica
Corea del sur
Ganador play-off
El partido inaugural en Estadio Ciudad de México será entre México vs. Sudáfrica. Después, la Selección Mexicana viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur.
GRUPO B
Canadá
Ganador del play-off
Qatar
Suiza
GRUPO C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador play-off
GRUPO E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
GRUPO F
Países Bajos
Japón
Ganador Play-off
Túnez
GRUPO G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
GRUPO H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
GRUPO I
Francia
Senegal
Ganador de play-off
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
GRUPO K
Portugal
Ganador play-off
Uzbekistán
Colombia
GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá