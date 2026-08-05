Rodrigo Vidal relata que estuvo a punto de morir por usar ‘OZEMPIC’ para bajar de peso

Rodrigo Vidal regresa a las telenovelas. El histrión vuelve a las pantallas luego de 9 años de ausencia, y lo hace para integrarse a ‘Sabor a ti’, donde dará vida a ‘Segundo Irigoyen’.

Vidal destapó que para este personaje tuvo que aumentar 8 kilos de peso, hecho que lo llevó a hablar abiertamente de un episodio de salud que casi le arrebata la vida.

El intérprete desveló que hace dos años sufrió una pancreatitis y todo gracias a que, en sus intentos por bajar de peso, utilizo ‘Ozempic’. Sin embargo, el tratamiento no tuvo los resultados esperados y esto le provocó una afectación severa al páncreas.

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Vidal indicó que le recomendaron las pastillas y las consumió con aparente normalidad, sin embargo, un par de meses después su cuerpo no toleró el medicamento.

El histrión tuvo que ser llevado a urgencias y al tener que relatar qué sentía, expresó que era como una lanza que lo atravesaba de adelante para atrás. Además, presentó vómito y sudor frío.

Sin advertir que se trataba de una pancreatitis, Rodrigo pudo haber perdido la vida por lo delicado del padecimiento.

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Al tiempo, Rodrigo envió un mensaje a sus seguidores y recomendó acudir con un experto y que se realicen estudios par saber si el cuerpo está listo y puede aceptar cualquier tratamiento. Fue enfático en decir que no se ponga en riesgo la salud por nada.