40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración

Este 2026 se cumple 40 años de que México organizó su segunda justa mundialista.

Luego de que Colombia declinara su derecho a ser la sede, México tomó su lugar a pesar del terremoto del 85, que provocó una de las tragedias más lamentables en la historia de nuestro país.

La inauguración fue pensada como un un programa de televisión y no tanto como un espectáculo en vivo.

Y eso generó una de las secuencias más icónicas para la generación de aficionados de la época: una especie de guerrero azteca (un Caballero Águila, según el guión) se apodera de un balón y lo lanza al horizonte para recorrer juntos algunos de los lugares más emblemáticos de la cultura prehispánica.

La historia detrás de la inauguración de México 86

Esa figura fue encarnada por Alberto Estrella, quien en ese año todavía no comenzaba su carrera de actor.

Ya en el estadio, esa misma secuencia del Caballero Águila se convertía en algo muy teatral con una representación de una danza prehispánica estilizada que se realizaba en la orilla del campo del Azteca.

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Ahí, Estrella estuvo acompañado de dos bailarinas: Paulina y Malinalli.

En 2023, el actor se reencontró con una de ellas, Malinalli, quien lo fue a visitar al Círculo Teatral, el proyecto en el que ha convertido gran parte de su vida.

En su cuenta de Instagram, Estrella compartió una foto con ella, ambos sonrientes y felices de recordar lo que fueron hace ya 40 años: los protagonistas de la inauguración del México 86.