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El vestido de Galilea Montijo en la segunda nominación de LCDF resalta su silueta con un corsé escultural

La conductora estelar del reality show lució un atuendo de Christian Colunga

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
Galilea Montijo segunda nominación.jpg

Galilea Montijo en la segunda nominación

Instagram

Inspirado en la corsetería, el vestido de Galilea Montijo en la segunda gala de nominación resalta su figura.

Se trata de un diseño de Christian Colunga, un estilista especializado precisamente en los vestidos esculturales: pegados al cuerpo con diversos materiales que se enfocan en la silueta de quien los usa.
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Galilea Montijo no solamente lo vistió en esta noche de segunda nominación, también aprovechó para hacer una sesión de fotos con su novio Isaac Moreno y publicarla en su cuenta de Instagram.

En este modelo, destaca la pieza central que es un corsé entallado de talle largo con varillas marcadas en tono marrón cálido.

El vestido artesanal de la primera gala de eliminación

Una larguísima trenza le da un toque artesanal al look que usó Galilea Montijo en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026.
La conductora estelar del reality show de TelevisaUnivision optó por un diseño de Eva Urías una diseñadora que se caracteriza por sus atuendos personalizados.

“Soy diseñadora de modas, nací el 10 de Mayo, soy zurda, me encanta ilustrar, hablo 3 idiomas (español, inglés y 1/2 francés), soy mi propia PR, patronista, coordinadora de shoots, supervisora de producción, styling”, publicó Eva durante una campaña de empoderamiento femenino.

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Esos elementos se hicieron presentes en el diseño que usó Galilea Montijo en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos.

“Es un vestido de piel en tono burgundy, un diseño con detalles artesanales de tiras y trenzados que reflejan fuerza, elegancia y autenticidad”.

La reacción en redes sociales al vestido de Galilea Montijo fue de impacto y alabanzas.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ericka Rodríguez

Jessica Marmolejo, directora creativa que trabaja también para el equipo de Galilea Montijo definió este atuendo con una palabra exacta: “Diosa”

El vestido alado de la primera gala de nominación

En el primer miércoles de esta temporada, Gali lució un modelo de Raquel Orozco con un diseño al que llama “sastería que no pierde ligereza”.

Es una técnica que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera como diseñadora y que ahora alcanza un punto de perfección con el atuendo que luce Galilea Montijo.

En la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos 2026, la conductora estelar el del reality show se presentó con este diseño de Raquel Orozco que resalta por se un vestido de gala sin tirantes pero ajustado al torso.

El contraste es evidente con la parte baja del atuendo: una falda estilo princesa en la que se acentúa el volumen.

El tono marfil de la tela contiene aplicaciones superpuestas en terciopelo de color negro que le dan un toque de elegancia.

El vestido de estreno en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo lució un espectacular vestido en el estreno de La Casa de los Famosos.
El adjetivo se aplica al atuendo por ser un modelo ajustado al cuerpo, de una sola pieza y largo hasta los tobillos.

Pro también por la incorporación de una innovación tecnológica que hacen que Gali, literalmente, brille en la oscuridad.

“Arrancamos la cuarta temporada”, escribió la conductora del reality show en una publicación de Instagram en la que mostró un video.

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En ese video se puede ver que su vestido puede brilla en dorado, plata y azul.

En la oscuridad queda la impresión de que ese brillo recorriera el cuerpo de Montijo como si fueran venas y arterias de energía.

En realidad, esa ilusión se logra con filamentos de luz LED.

Estos filamentos se agregaron al vestido de manera artesanal para generar la idea de que son parte del cuerpo de Galilea.

El diseño del vestido es de los modistos de cabecera de la conductora, Iván Gallegos y David Máquez, fundadora de Iván Gallegos, prestigiosa casa de modas enfocada en vestidos de novia.

Desde la primera temporada, Galilea Montijo ha lucido modelos extraordinarios e innovadores para las galas de estreno, dominicales y de nominación.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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