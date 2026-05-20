Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda

A unos días del estreno de ‘MasterChef 24/7’ ya se vivieron momentos de angustia y no precisamente por la elaboración fallida de algún platillo, sino por una verdadera emergencia médica. Resulta que una participante terminó en el suelo y un grupo de cocineros corriendo, gritando y pidiendo auxilio en plena transmisión.

El angustiante momento ocurrió durante un breve descanso en el que los participantes revisaban sus apuntes de la siguiente prueba. Al tiempo, Lourdes Cruz Yáñez, mejor conocida como ‘Lula’, originaria de Aguascalientes, esperaba para entrar a un reto junto a Diego Niño cuando empezó a sentirse mal.

Inicialmente, la concursante se quejó de que sentía mucho calor, y poco después la escena se volvió dramática: ‘Lula’ terminó recostada en el piso de la sala ante la mirada atónita de sus compañeros y de miles de espectadores conectados a la señal en vivo.

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¿Qué le pasó a ‘Lula’?

Las cámaras 24/7 del reality captaron todos los detalles del incidente, sin ediciones. Carmen fue la primera en reaccionar y pidió ayuda de inmediato, y junto a Nash trataron de tranquilizarla. Otros de sus compañeros la colocaron sobre el sillón para que mejorara su oxigenación. En tanto, llegaron los servicios de urgencia y le tomaron la presión.

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Por suerte, y tras el susto, la cocinera logró ser estabilizada y pudo retomar sus actividades.

Por su parte, el programa ‘Venga la Alegría’ explicó que todo pudo tratarse del fuerte estrés al haber superado las primeras 48 horas de encierro en la emisión.

La producción subrayó que la contienda es sumamente complicada, por ello pidió a la audiencia considerar la presión brutal a la que están sometidos los participantes para entregar los mejores platillos.

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Otro episodio incómodo

Y por si fuera poco, el momento de angustia con ‘Lula’ no fue el único incidentes de los últimos días. Un fuerte regaño es el que se llevó Lancer luego de subirse a una parrilla a bailar. Esto le costó el primer “mandil negro” de la temporada 2026.