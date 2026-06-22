La verdad detrás de la misteriosa renuncia en MasterChef este 21 de junio: “No son problemas mentales”

María era una de las cocineras favoritas en MasterChef.

Sin embargo, desde hace una semana había caído en una espiral de ansiedad que la tenía en conflicto constante.

Las primeras semanas, María demostró un sazón especialmente alabado por los chefs y fue elegida como capitana de uno de los retos más importantes.

Sin embargo, se sintió incapaz de liderar al equipo, lo que generó una nueva crisis emocional.

Desde el miércoles, María salió del reality show de manera temporal. Al ser atendida, la producción la puso en manos de médicos que dictaminaron tenerla bajo observación durante tres días.

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¿Por qué renunció María a MasterChef?

Este domingo 21 de junio, María regresó a MasterChef... pero solamente para anunciar que renuncia a la competencia.



Sin embargo, no quedaron claras las razones por las que decidió dejar la competencia.

“Ya no voy a poder seguir en MasterChef... por razones médicas...físicas... no mentales”, dijo María titubeante.

La concursante, de hecho, se sintió insegura y tuvo que decir: “No soy muy buena con las palabras”.

María también agradeció a los chefs y a sus compañeros por el apoyo que recibió de su parte en la cocina y fuera de ella.