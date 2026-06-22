Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La verdad detrás de la misteriosa renuncia en MasterChef este 21 de junio: “No son problemas mentales”

Una cocinera decidió dejar la competencia por decisión propia

Junio 21, 2026 • 
Alejandro Flores
eliminado masterchef.jpg

María anunció su decisión a Claudia Lizaldi

Captura Azteca

María era una de las cocineras favoritas en MasterChef.

Sin embargo, desde hace una semana había caído en una espiral de ansiedad que la tenía en conflicto constante.
Las primeras semanas, María demostró un sazón especialmente alabado por los chefs y fue elegida como capitana de uno de los retos más importantes.
Sin embargo, se sintió incapaz de liderar al equipo, lo que generó una nueva crisis emocional.
Desde el miércoles, María salió del reality show de manera temporal. Al ser atendida, la producción la puso en manos de médicos que dictaminaron tenerla bajo observación durante tres días.
TE RECOMENDAMOS: Antiguas declaraciones de Oliver Tree alimentan la teoría de que su muerte fue un “atentado”

¿Por qué renunció María a MasterChef?

Este domingo 21 de junio, María regresó a MasterChef... pero solamente para anunciar que renuncia a la competencia.

Más noticias virales
Hombre-cesarea.jpg
Viral
Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo
El padre de la joven dijo que no tenía dinero para llevarla a un hospital, pero luego destapó el verdadero motivo y dejó a todos atónitos.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Junio 15, 2026
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Junio 15, 2026
Viral
Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos
Junio 13, 2026
Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Junio 12, 2026
Secuestro.jpg
Viral
Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hermanos-herencia.jpg
Viral
La madre murió, no dejó testamento y cuatro hermanos se m4taron POR LA HERENCIA; dejan con vida al papá
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Exalcalde-Brasil.jpg
Viral
Exalcalde LE QUITA la vida a su esposa en plena firma del divorcio… y aparece en el baño de forma trágica
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez


Sin embargo, no quedaron claras las razones por las que decidió dejar la competencia.

“Ya no voy a poder seguir en MasterChef... por razones médicas...físicas... no mentales”, dijo María titubeante.

La concursante, de hecho, se sintió insegura y tuvo que decir: “No soy muy buena con las palabras”.

María también agradeció a los chefs y a sus compañeros por el apoyo que recibió de su parte en la cocina y fuera de ella.

“Quisiera agradecerle a los grandes jueces que tuve, sus palabras duras me sirvieron para impulsarme. Y a ustedes (los Maestros del Fuego) porque me voy a llevar su esencia y su pasión por la comida”.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
luis de alba.jpg
Famosos
Hospitalizan a Luis de Alba y aparece todo moreteado de la cara: “Ya me andaban matando”
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian figueroa imelda tuñon grete duran.jpg
Famosos
Filtran conversación de modelo que habría tenido romance con Julián Figueroa
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
dorismar.jpg
Famosos
Dorismar da detalles de la cirugía de nariz que la dejó sin trabajo por 4 años porque no podía respirar bien
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura flores (1).jpg
Famosos
Laura Flores se somete a cirugía mamaria: “Gracias a Dios no es cáncer”
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrique aguilera lidia avila.jpg
Famosos
El escalofriante momento en que Lidia Ávila descubrió que Enrique Aguilera había muerto
Este 28 de junio, el conductor de Azteca y de Alfa 91.3 habría cumplido 58 años
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco sayanley mario bezares.jpg
Famosos
Mario Bezares pide a productores del documental de Paco Stanley que vayan a la fiscalía
El conductor está resignado a cargar con la sospecha de quienes lo creen culpable, pese a que la autoridad los absolvió
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
laiura zapata enfermera.jpg
Famosos
¿Quién es la enfermera condenada por maltratar a la abuela de Thalía y por qué se decía inocente?
Jessica Martínez recibió sentencia de 4 años de prisión por los cargos de negligencia, omisión de cuidados y lesiones, cometidos en contra de Eva Mange
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
chef sandra azteca.jpg
Famosos
Filtran video de la chef de “Venga la Alegría” en la clínica donde murió: “Llegó por su propio pie”
Las imágenes podrían interpretarse como una contradicción del informe médico. La Policía de Investigación inspecciona la clínica
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores