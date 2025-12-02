Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una de las voces más emblemáticas en la narración deportiva, específicamente en el futbol es, sin lugar a dudas, la de Enrique Bermúdez mejor conocido como El Perro, quien con su particular estilo ha logrado llevar la pasión futbolística a millones de hogares.

En septiembre de 2024, Bermúdez anunció su retiro de las pantallas de Televisa; sin embargo, la Copa del Mundo que se celebrará en México ha traído de regreso al Perro para vivir su Mundial número 13 y, tal como él mismo lo señala, el último en su carrera.

“Va a ser el 13, cabalístico, le doy gracias a Dios por permitirlo, yo ya había determinado no narrar, Qatar sería mi último mundial, pero me convenció mucha gente, Televisa, mi hija Jordana, quien me dijo que nunca me había visto en un estadio y quería que la llevara, además que es mi país y no hay 13 malo, vamos a echarle, aunque no voy a jugarle al torero haciéndome el loco con los retiros”.

Enrique Bermúdez comienza a vivir la transición de dejar su profesión y lo hace de manera paulatina y con la cabeza fría. “Tomé la decisión de parar un año, porque TelevisaUnivisión decidió hacer la crónica de todos los partidos desde México, ya no desde Miami, aunque el contrato era de un año, ya no se hizo más y por eso tomé la decisión de retirarme, no puedo negar y agradezco que muchas otras televisoras se acercaron a mí para contratarme, a las cuales les agradezco que me hayan querido traer nuevamente, pero me ganó el corazón y la camiseta, aquí empecé en 1978, en Argentina fue mi primer Mundial, y aquí pienso terminar, porque ahora sí va a ser el último, ya la edad no me da y no voy a andar en bastón en las narraciones”.

Aunque la voz de “El Perro” Bermúdez permanece intacta, el cronista acepta que no solo sirve una buena voz.

“Está la voz, pero no solo es eso, hay que tener ritmo, coco, velocidad y todo se va perdiendo, aunque muchas veces ya con el tiempo vas metiendo el colmillo, la experiencia y la madurez, pero ahora sí ya no puedo, ya no hay más, además quiero disfrutar a mi nieto, mi hijo Vadhir acaba de ser padre y quiero vivir de lleno esa experiencia, porque a lo mejor trabajas y trabajas y haces cinco pesos más, pero de aquí te vas encuerado, no nos llevamos nada, solo esos momentos”.

El año sabático que Enrique vivió luego de su despedida le sirvió para darse cuenta de la vida que desea llevar en adelante.

“Ahorita me eché un añito con mi esposa, yo vivo en Miami desde hace 12 años y seguiré allá porque la CDMX me hace ya mucho daño, la altura me baja mucho la oxigenación, la presión y la calidad de vida que tengo en Miami y la etapa que estoy viviendo no la puedo sacrificar, aunque amo a mi país, que quede claro, disfruto venir y entrarle a la moronga y los chiles en nogada, soy adorador de la comida mexicana, pero me encanta el mar, siempre quise vivir en el mar y ahora que la vida me da la oportunidad soy feliz”.

“El Perro” Bermúdez ha patentado una manera de narrar los partidos de fútbol, aunque jamás imaginó que llegaría a tal éxito. “No puedo dejar de agradecer a Dios que me da salud y me dio voz para hacer esta chamba, jamás me imaginé llegar a donde estoy ni pensé llegar a lograr lo que he logrado, yo era locutor de rock and roll en León, Guanajuato, de repente se enfermó un narrador y me vino la oportunidad, me llamaron y aquí está el resultado”.