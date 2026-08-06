Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Aldo Rendón en Acapulco? "¡Me desmayé!”, dice Aldo

Rendón contó en La Casa de los Famosos lo que vivió con el cantante hace poco más de 20 años

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
luis miguel aldo rendon.jpg

Luis Miguel y Aldo Rendón

Getty Images / Instagram

Aldo Rendón tiene historias con casi cualquier famosos.

Por lo menos eso parece ahora que está en La Casa de los Famosos y cuenta anécdotas de lo que ha vivido en elmundo de la farándula.
En esta ocasión le tocó narrar el episodio que vivió con Luis Miguel hace ya poco más de 20 años.
En esa época, Aldo no era conocido mediáticamente pero ya era amigo y colaborador de muchas celebridades mexicanas, entre ellas Rebecca de Alba, Montserrat Oliver y su pareja de entonces, Bárbara Coppel.
TE RECOMENDAMOS: Maribel Guardia se mantiene como TUTORA DE SU NIETO Julián tras obtener amparo, ¿y Addis Tuñón?

Con ellas fue que viajó a Acapulco para unas vacaciones con un grupo en el que también estaba Luis Miguel.

“Rebecca de Alba me dijo: en cuánto Luismi vea una cámara, las vacaciones se acabaron”, contó Rendón en referencia al sigilo con el que siempre se ha manejado el cantante.

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Aldo Rendón?

De acuerdo con su historia, un día estaban jugueteando cuando le propusieron a Luis Miguel darle un beso a Aldo.
Tras un rato de discusión, finalmente el Sol de México aceptó y se acercó.

“Montserrat fue la que le mandó decir: ´dale un beso a la Chiquis’. A mí me decían Chiquis. Y él dijo: se lo doy pero si se lo doy el juegpo va a cambiar de nivel”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

yanet garcia.jpg
Famosos
Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg
Famosos
¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (2).jpg
Famosos
Mariana Ochoa acusa a dos mujeres de La Casa de los Famosos de tenerle envidia
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Torres.jpg
Famosos
Así se vivió el cumpleaños de Karina Torres en LCDLF: Pastel, sorpresas y el LUJOSO REGALO de Aldo
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En la anécdota contada por Aldo, Luis Miguel le dijo: “Te di el beso porque nadie te lo va creer”.
Y mientras sucedía, La Chiquis se desmayaba, gritaba y se emocionaba.

La historia no termina ahí: Aldo fue con Luis Miguel y el grupo de amigos al Baby’O, la famosa discoteca de Acapulco.

“Lo que más me asombró es que el más host... me decía: Chiquis, ¿qué quieres? Y yo me desmayaba”.

luis miguel Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Horacio-Pancheri.jpg
Famosos
Horacio Pancheri reconoce sus CELOS Y ERRORES, y pide perdón a sus exes: “A Grettell, Paulina y Marimar”
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
addis-tunon-maribel-guardia-imelda-.jpg
Famosos
Maribel Guardia se mantiene como TUTORA DE SU NIETO Julián tras obtener amparo, ¿y Addis Tuñón?
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rodrigo-Vidal.jpg
Famosos
Rodrigo Vidal relata que estuvo a punto de morir por usar ‘OZEMPIC’ para bajar de peso
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shakira.jpg
Famosos
Shakira recrea icónico meme FRENTE A UN CPU; esta es la historia detrás de la foto
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cesar-Gastelum.jpg
Viral
¿Quién era César Gastélum, el influencer del que TODOS HABLAN y que fue ases1n4do a t1ros en una transmisión?
En las últimas horas la noticia de su deceso ha provocado una ola de reacciones.
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Linda-Blair.jpg
Hollywood
INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa
Denuncias alertaron a las autoridades y al llegar al lugar se encontraron con inesperadas condiciones.
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karina torrres y gema garoa.jpg
Famosos
Karina Torres se lleva a Gema Garoa a su habitación en La Casa de los Famosos
La creadora de contenido y la actriz fueron felices de poder estar juntas más tiempo
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (3).jpg
Famosos
Mariana Ochoa descubre que Aldo Rendón habló a sus espladas y le lanza una advertencia
La cantante había invitado a Rendón a su equipo de trabajo
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores