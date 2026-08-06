¿Qué pasó entre Luis Miguel y Aldo Rendón en Acapulco? "¡Me desmayé!”, dice Aldo

Aldo Rendón tiene historias con casi cualquier famosos.

Por lo menos eso parece ahora que está en La Casa de los Famosos y cuenta anécdotas de lo que ha vivido en elmundo de la farándula.

En esta ocasión le tocó narrar el episodio que vivió con Luis Miguel hace ya poco más de 20 años.

En esa época, Aldo no era conocido mediáticamente pero ya era amigo y colaborador de muchas celebridades mexicanas, entre ellas Rebecca de Alba, Montserrat Oliver y su pareja de entonces, Bárbara Coppel.

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Con ellas fue que viajó a Acapulco para unas vacaciones con un grupo en el que también estaba Luis Miguel.

“Rebecca de Alba me dijo: en cuánto Luismi vea una cámara, las vacaciones se acabaron”, contó Rendón en referencia al sigilo con el que siempre se ha manejado el cantante.

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Aldo Rendón?

De acuerdo con su historia, un día estaban jugueteando cuando le propusieron a Luis Miguel darle un beso a Aldo.

Tras un rato de discusión, finalmente el Sol de México aceptó y se acercó.

“Montserrat fue la que le mandó decir: ´dale un beso a la Chiquis’. A mí me decían Chiquis. Y él dijo: se lo doy pero si se lo doy el juegpo va a cambiar de nivel”.

En la anécdota contada por Aldo, Luis Miguel le dijo: “Te di el beso porque nadie te lo va creer”.

Y mientras sucedía, La Chiquis se desmayaba, gritaba y se emocionaba.

La historia no termina ahí: Aldo fue con Luis Miguel y el grupo de amigos al Baby’O, la famosa discoteca de Acapulco.