Horacio Pancheri reconoce sus CELOS Y ERRORES, y pide perdón a sus exes: “A Grettell, Paulina y Marimar”

“Es horrible ser celoso y celar, yo la verdad que en su momento a Grettell, a Paulina o a Marimar si las celé les pido una disculpa”.

Actualmente, Horacio Pancheri está casado con la arquitecta venezolana Isa Valero y mantienen un sólido matrimonio desde 2024, sin embargo en el pasado tuvo momentos turbulentos en el terreno amoroso.

Y es que fue el propio argentino quien habló sobre sus relaciones con las actrices Grettell Valdez, Paulina Goto y Marimar Vega, mismas que no terminaron de la mejor manera.

Pancheri hizo fuertes revelaciones en una entrevista para el podcast ‘Cara a cara con Rodner Figueroa’ y se sinceró:

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“Una relación y no funciona, otra relación y no funciona, otra relación y no funciona, a lo largo de 10 años, y yo decía: ‘El problema soy yo en este tipo de relaciones’. No es que las mujeres no me amen ni yo no las amo a ellas, es que tengo que trabajar algo en lo personal para primero valorarme, amarme para después darle el amor a la otra persona con la que estoy ahí. Y la actuación me sirvió mucho para desahogarme, para llorar y la terapia también para conocerme más como hombre, porque puedo ser tu mejor amigo, puedo ser un protector, puedo ser muy bondadoso, pero mi talón de Aquiles eran las relaciones de pareja”, expresó el histrión.

El protagonista de melodramas como ‘Un camino hacia el destino’ reconoció que en sus relaciones pasadas hubo “inseguridades”, “miedos” y “celos” de su parte.

“Es horrible ser celoso y celar, yo la verdad que en su momento a Grettell, a Paulina o a Marimar si las celé les pido una disculpa porque me di cuenta que es horrible, pero básicamente es una inseguridad y un miedo que uno lleva por dentro. Es el miedo al abandono”, sentenció.

El actor, también manifestó que el miedo es algo con lo que carga desde que tiene uso de razón.

“Yo cuando nací a los 11 meses nace mi hermana, entonces me decía la psicóloga: ‘Tu mamá te dejó de dar la teta o estar ahí porque nació Victoria y tenía que tener a Victoria’. Ese es mi miedo al abandono que yo tuve siempre”, indicó.

Luego de tomar terapia y darse cuenta de lo que tenía que cambiar, el argentino ofrece disculpas por el pasado, particularmente a sus excompañeras sentimentales.

“Cuando tú te valoras y te amas a ti mismo dejas de tener esos miedos porque te amas y dejas de ser inseguro, dejas de ser desconfiado, confías en ti porque confías con quién estás, dejas de revisar el teléfono…

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“Paulina fue la que me dijo: ‘Yo me amo más a mí que a ti’. Y yo decía: ‘¡Qué egoísta!’. Pero, claro, ella tenía otra mentalidad. Eso es lo que hay que hacer, tú tienes que amarte, respetarte, cuidarte y saber quién eres para saber con quién estás”, concluyó.