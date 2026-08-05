Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Horacio Pancheri reconoce sus CELOS Y ERRORES, y pide perdón a sus exes: “A Grettell, Paulina y Marimar”

En una charla, el argentino habló con franqueza sobre los malos momentos que les hizo pasar a sus exparejas.

Agosto 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Horacio-Pancheri.jpg

Horacio Pancheri les ofrece disculpas a sus exparejas Paulian Goto, Grettell Valdez y Marimar Vega.

YouTube/Instagram

“Es horrible ser celoso y celar, yo la verdad que en su momento a Grettell, a Paulina o a Marimar si las celé les pido una disculpa”.

Actualmente, Horacio Pancheri está casado con la arquitecta venezolana Isa Valero y mantienen un sólido matrimonio desde 2024, sin embargo en el pasado tuvo momentos turbulentos en el terreno amoroso.

Y es que fue el propio argentino quien habló sobre sus relaciones con las actrices Grettell Valdez, Paulina Goto y Marimar Vega, mismas que no terminaron de la mejor manera.

Pancheri hizo fuertes revelaciones en una entrevista para el podcast ‘Cara a cara con Rodner Figueroa’ y se sinceró:

TE RECOMENDAMOS: Adrián Di Monte está al borde de un ataque de celos porque su esposa quiso “perrear” en una fiesta

“Una relación y no funciona, otra relación y no funciona, otra relación y no funciona, a lo largo de 10 años, y yo decía: ‘El problema soy yo en este tipo de relaciones’. No es que las mujeres no me amen ni yo no las amo a ellas, es que tengo que trabajar algo en lo personal para primero valorarme, amarme para después darle el amor a la otra persona con la que estoy ahí. Y la actuación me sirvió mucho para desahogarme, para llorar y la terapia también para conocerme más como hombre, porque puedo ser tu mejor amigo, puedo ser un protector, puedo ser muy bondadoso, pero mi talón de Aquiles eran las relaciones de pareja”, expresó el histrión.

El protagonista de melodramas como ‘Un camino hacia el destino’ reconoció que en sus relaciones pasadas hubo “inseguridades”, “miedos” y “celos” de su parte.

“Es horrible ser celoso y celar, yo la verdad que en su momento a Grettell, a Paulina o a Marimar si las celé les pido una disculpa porque me di cuenta que es horrible, pero básicamente es una inseguridad y un miedo que uno lleva por dentro. Es el miedo al abandono”, sentenció.

El actor, también manifestó que el miedo es algo con lo que carga desde que tiene uso de razón.

“Yo cuando nací a los 11 meses nace mi hermana, entonces me decía la psicóloga: ‘Tu mamá te dejó de dar la teta o estar ahí porque nació Victoria y tenía que tener a Victoria’. Ese es mi miedo al abandono que yo tuve siempre”, indicó.

Luego de tomar terapia y darse cuenta de lo que tenía que cambiar, el argentino ofrece disculpas por el pasado, particularmente a sus excompañeras sentimentales.

“Cuando tú te valoras y te amas a ti mismo dejas de tener esos miedos porque te amas y dejas de ser inseguro, dejas de ser desconfiado, confías en ti porque confías con quién estás, dejas de revisar el teléfono…
Te puede interesar:
Anuel-AA.jpg
Famosos
¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sale-el-sol.jpg
Famosos
Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karol-G.jpg
Famosos
Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebeshita--.jpg
Famosos
La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”
Julio 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
anahi backstreet boys.jpg
Famosos
Anahí hipnotiza a los Bacsktreet Boys: la conocieron y así reaccionaron
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Denuncian que hijo de actor de ‘Vecinos’ GOLPEÓ A SU NOVIA: “no exageres cuide de no pegarte tan fuerte”

“Paulina fue la que me dijo: ‘Yo me amo más a mí que a ti’. Y yo decía: ‘¡Qué egoísta!’. Pero, claro, ella tenía otra mentalidad. Eso es lo que hay que hacer, tú tienes que amarte, respetarte, cuidarte y saber quién eres para saber con quién estás”, concluyó.

Paulina Goto Marimar Vega GRETTELL VALDEZ Horacio Pancheri No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
karina torrres y gema garoa.jpg
Famosos
Karina Torres se lleva a Gema Garoa a su habitación en La Casa de los Famosos
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (3).jpg
Famosos
Mariana Ochoa descubre que Aldo Rendón habló a sus espladas y le lanza una advertencia
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
perez hilton.jpg
Famosos
Perez Hilton transmite en vivo aterrador VIDEO; esto se sabe sobre su estado de salud
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia.jpg
Famosos
¿Cómo hizo su fortuna Yanet García? “Con eso compré mi depa en Manhattan”
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Linda-Blair.jpg
Hollywood
INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa
Denuncias alertaron a las autoridades y al llegar al lugar se encontraron con inesperadas condiciones.
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
corredor tercera edad taclean.jpg
Viral
Adulto mayor que fue tacleado cerca de la meta resultó con tres lesiones pero perdona a su agresor
El video de un organizador derribando a don José Julio Mendoza generó indignación
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz asalto (1).jpg
Famosos
Karely Ruiz habla tras el asalto a su casa: “Nos vamos a ir de aquí porque estamos en peligro”
La creadora de contenido dio escabrosos detalles de lo que vivió junto con su esposo y su hija
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chapoy ventaneando.jpg
Famosos
Pati Chapoy se enoja en vivo con su equipo de “Ventaneando": “Fíjate que no vamos a promover esa basura”
La conductora titular del programa dio una orden muy clara mientras estaba al aire
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores