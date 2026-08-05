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Maribel Guardia se mantiene como TUTORA DE SU NIETO Julián tras obtener amparo, ¿y Addis Tuñón?

Aunque la conductora de televisión ya cantaba victoria, las cosas dieron un giro inesperado.

Agosto 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y como tutora velará por el nieto de Maribel Guardia?

Getty Images, José Luis Ramos

“A Maribel le notificaron en un lugar que no era el domicilio que había escrito en el juzgado, pudiera pensarse que con cierta malicia”.

Hace un par de meses, Imelda Tuñón gritaba a los cuatro vientos que su supuesta tía, Addis Tuñón, era la nueva tutora de su hijo, esto luego de que un juez destituyera a Maribel Guardia.

Sin embargo, en últimas horas se ha dado a conocer que la costarricense recuperó el cargo para velar por el bienestar de José Julián.

Según difundió Flor Rubio, Addis e Imelda dieron a conocer sus planes antes de que Guardia recibiera oficialmente el documento en el que le informaban que estaba destituida como tutora, lo que le permitió interponer un amparo que fue aceptado por las autoridades.

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“Hablé con personas cercanas al caso. Cuando nombran a Addis Tuñón como tutora entrevistamos a Maribel Guardia y ella nos dijo: ‘no sé, yo no he sido notificada de que dejaré de ser tutora”, dijo en el pasado.

También recordó que “pasaron semanas y a pesar de que Addis Tuñón ya había asegurado que ella estaba nombrada como tutora, Maribel segura diciendo que no había sido notificada”.

Finalmente, la comunicadora reveló: “pues resulta que cuando quisieron notificar a Maribel sobre esta audiencia a la que acudieron Imelda y Addis, que después de esa audiencia llegaron a decir que ella era la nueva tutora y las primeras acciones eran que destituyeran a Marco Chacón como albacea, pues resulta que a Maribel le notificaron en un lugar que no era el domicilio que había escrito en el juzgado, pudiera pensarse que con cierta malicia”.

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Al tiempo, añadió que la actriz no fue notificada en el domicilio correcto, “así que no procede que a la señora Tuñón se la tutora, hasta que todas las partes sean notificadas… hubo un error en el proceso, se adelantaron los abogados de Imelda Tuñón a decir que habían destituido a Maribel Guardia cuando en realidad el proceso no se había llevado de manera correcta”.

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón Addis Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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