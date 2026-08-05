Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides TERMINAN su noviazgo por tercera vez; ¿será la definitiva?

Desde hace unos meses la pareja habría dado por finalizada su relación.

Agosto 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Esmeralda-Pimentel.jpg

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron su relación.

Getty Images

“Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido”.

Hoy se da a conocer que la actriz, Esmeralda Pimentel y el actor, Osvaldo Denavides, terminaron su relación amorosa de manera definitiva. La información fue confirmada por la revista ‘Quién’.

La publicación desveló en sus cuentas oficiales de redes sociales que ya no están juntos y que habrían tomado la decisión desde “el respeto, el cariño y la admiración mutua que se tienen”. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema.

Esta sería la tercera ocasión que la pareja termina su vínculo.

TE RECOMENDAMOS: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?

En tanto, la propia revista asegura que la ruptura se dio hace unos meses y sobre los motivos destacaron que: “ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido de sus fans y quienes los han acompañado a lo largo de su historia”, indicaron.

La pareja decidió darse otra oportunidad en el pasado mes de marzo luego de coincidir en la obra ‘Siete Veces Adiós’.

En aquel momento, los actores aseguraban que vivían esa etapa de su relación con mayor madurez y equilibrio. Pimentel explicaba que comprendía que el amor es una parte importante de su vida, pero que no debe ocuparlo todo, ya que también buscaba mantener un balance con su carrera, sus amistades y su crecimiento personal.

La historia de amor de Esmeralda y Osvaldo

La pareja se conoció en el rodaje de ‘La Bella y Las Bestias’, en 2017, y un año después confirmaron que se encontraban en una relación. Sin embargo, en 2019 terminaron abruptamente.

Dos años después, en 2021, aparecieron juntos en Disney. Y aunque en esa ocasión quisieron manejar su unión en secreto, no pudieron y un mes después revelaron que sí se estaban dando una segunda oportunidad y de nuevo compartían créditos en la serie ‘The Good Doctor’.

En octubre de 2025, Esmeralda dio señales de que estaban juntos otra vez tras compartir imágenes.

Luego, ambos reaparecieron juntos y tomados de la mano en la premier que celebró Guillermo del Toro, en el Colegio de San Ildefonso, por su filme ‘Frankenstein’.

Te puede interesar:
Anuel-AA.jpg
Famosos
¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sale-el-sol.jpg
Famosos
Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karol-G.jpg
Famosos
Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebeshita--.jpg
Famosos
La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”
Julio 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
anahi backstreet boys.jpg
Famosos
Anahí hipnotiza a los Bacsktreet Boys: la conocieron y así reaccionaron
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Esmeralda Pimentel se sincera: “tuve un encuentro con las drogas y me costó salir”

La pareja dio una entrevista para la revista ‘Quién’ donde confirmaban que estaban juntos. Además, la revista ‘Marie Claire’ les realizó una sesión de fotos, donde la protagonista de ‘El Color de la Pasión’ y el director de ‘Noche de Bodas’ vestían a juego trajes en color negro y líneas blancas.

Osvaldo Benavides Esmeralda Pimentel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Shakira.jpg
Famosos
Shakira recrea icónico meme FRENTE A UN CPU; esta es la historia detrás de la foto
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karina torrres y gema garoa.jpg
Famosos
Karina Torres se lleva a Gema Garoa a su habitación en La Casa de los Famosos
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (3).jpg
Famosos
Mariana Ochoa descubre que Aldo Rendón habló a sus espladas y le lanza una advertencia
Agosto 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
perez hilton.jpg
Famosos
Perez Hilton transmite en vivo aterrador VIDEO; esto se sabe sobre su estado de salud
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Linda-Blair.jpg
Hollywood
INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa
Denuncias alertaron a las autoridades y al llegar al lugar se encontraron con inesperadas condiciones.
Agosto 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yanet garcia.jpg
Famosos
¿Cómo hizo su fortuna Yanet García? “Con eso compré mi depa en Manhattan”
La ex Chica del Clima de Televisa cueta que gana tanto dinero que puede mantener “muchos otros sueños”
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
corredor tercera edad taclean.jpg
Viral
Adulto mayor que fue tacleado cerca de la meta resultó con tres lesiones pero perdona a su agresor
El video de un organizador derribando a don José Julio Mendoza generó indignación
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz asalto (1).jpg
Famosos
Karely Ruiz habla tras el asalto a su casa: “Nos vamos a ir de aquí porque estamos en peligro”
La creadora de contenido dio escabrosos detalles de lo que vivió junto con su esposo y su hija
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores