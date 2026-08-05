Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides TERMINAN su noviazgo por tercera vez; ¿será la definitiva?

“Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido”.

Hoy se da a conocer que la actriz, Esmeralda Pimentel y el actor, Osvaldo Denavides, terminaron su relación amorosa de manera definitiva. La información fue confirmada por la revista ‘Quién’.

La publicación desveló en sus cuentas oficiales de redes sociales que ya no están juntos y que habrían tomado la decisión desde “el respeto, el cariño y la admiración mutua que se tienen”. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema.

Esta sería la tercera ocasión que la pareja termina su vínculo.

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En tanto, la propia revista asegura que la ruptura se dio hace unos meses y sobre los motivos destacaron que: “ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido de sus fans y quienes los han acompañado a lo largo de su historia”, indicaron.

La pareja decidió darse otra oportunidad en el pasado mes de marzo luego de coincidir en la obra ‘Siete Veces Adiós’.

En aquel momento, los actores aseguraban que vivían esa etapa de su relación con mayor madurez y equilibrio. Pimentel explicaba que comprendía que el amor es una parte importante de su vida, pero que no debe ocuparlo todo, ya que también buscaba mantener un balance con su carrera, sus amistades y su crecimiento personal.

La historia de amor de Esmeralda y Osvaldo

La pareja se conoció en el rodaje de ‘La Bella y Las Bestias’, en 2017, y un año después confirmaron que se encontraban en una relación. Sin embargo, en 2019 terminaron abruptamente.

Dos años después, en 2021, aparecieron juntos en Disney. Y aunque en esa ocasión quisieron manejar su unión en secreto, no pudieron y un mes después revelaron que sí se estaban dando una segunda oportunidad y de nuevo compartían créditos en la serie ‘The Good Doctor’.

En octubre de 2025, Esmeralda dio señales de que estaban juntos otra vez tras compartir imágenes.

Luego, ambos reaparecieron juntos y tomados de la mano en la premier que celebró Guillermo del Toro, en el Colegio de San Ildefonso, por su filme ‘Frankenstein’.

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La pareja dio una entrevista para la revista ‘Quién’ donde confirmaban que estaban juntos. Además, la revista ‘Marie Claire’ les realizó una sesión de fotos, donde la protagonista de ‘El Color de la Pasión’ y el director de ‘Noche de Bodas’ vestían a juego trajes en color negro y líneas blancas.