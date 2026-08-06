¿Quiénes quedaron nominados en la segunda semana de La Casa de los Famosos?

La segunda nominación de La Casa de los Famosos comienza a perfilar rivalidades.

Con Yahir como una de la figuras que toma una gran parte de las decisiones, el reality show ya tuvo peleas entre algunos de los integrantes: Yanet García se enfrentó a Flor Vigna, Moisés Peñaloza no soporta las conversaciones de Aldo, Yahir y Cynthia Klitbo discuten todas las mañanas en la cocina.

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Con esos enfrentamientos, los habitantes se metieron al confesionario por segunda vez para nominar a quienes quieren fura de La Casa de los Famosos.

La nominación de líder y las nuevas reglas

El primero en nominar fue Moisés Peñaloza, quien esta semana es el líder de la semana.

Peñaloza tiene, como siempre sucede con el líder, inmunidad, por lo que no puede ser nominado.

Al ser llamado al confesionario, le dijo a la Jefa:

“Nomino a Ernesto con 3 puntos, a Ese Perez con 2 puntos y a Massad con 1 punto”.

Una nueva regla que se aplica esta noche es que los que nominan deben salir del confesionario e irse directamente al jardín, para evitar que interactúen con el resto de los habitantes en la sala.

¿Cómo nominaron los habitantes este 5 de agosto?

Ese Pérez

3 puntos a Masad, 2 a Flor Vigna, 1 a Arantza

Karina Torres

3 puntos a Ximena, 2 a Fede, 1 a Yanet

Ximena Herrera

3 puntos a Gema, 2 a Cynthia, 1 a Ernesto

En cuanto sucedan, entérate aquí del resto de las nominaciones en la segunda semana de La Casa de los Famosos.