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¿Quiénes quedaron nominados en la segunda semana de La Casa de los Famosos?

Las rivalidades ya se hacen sentir en el reality show

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
segunda nominacion.jpg

Segunda nominación

Captura LCDF

La segunda nominación de La Casa de los Famosos comienza a perfilar rivalidades.

Con Yahir como una de la figuras que toma una gran parte de las decisiones, el reality show ya tuvo peleas entre algunos de los integrantes: Yanet García se enfrentó a Flor Vigna, Moisés Peñaloza no soporta las conversaciones de Aldo, Yahir y Cynthia Klitbo discuten todas las mañanas en la cocina.
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Con esos enfrentamientos, los habitantes se metieron al confesionario por segunda vez para nominar a quienes quieren fura de La Casa de los Famosos.

La nominación de líder y las nuevas reglas

El primero en nominar fue Moisés Peñaloza, quien esta semana es el líder de la semana.
Peñaloza tiene, como siempre sucede con el líder, inmunidad, por lo que no puede ser nominado.
Al ser llamado al confesionario, le dijo a la Jefa:

“Nomino a Ernesto con 3 puntos, a Ese Perez con 2 puntos y a Massad con 1 punto”.

Una nueva regla que se aplica esta noche es que los que nominan deben salir del confesionario e irse directamente al jardín, para evitar que interactúen con el resto de los habitantes en la sala.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ericka Rodríguez

¿Cómo nominaron los habitantes este 5 de agosto?

Ese Pérez
3 puntos a Masad, 2 a Flor Vigna, 1 a Arantza
Karina Torres
3 puntos a Ximena, 2 a Fede, 1 a Yanet
Ximena Herrera
3 puntos a Gema, 2 a Cynthia, 1 a Ernesto

En cuanto sucedan, entérate aquí del resto de las nominaciones en la segunda semana de La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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