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¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?

El comediante fue incluido de varias formas en el video de presentación de los 26 convocados de Javier Aguirre, el director técnico

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
chespirito convocados.jpg

Javier Aguirre dio la lista final y el video fue narrado por Chespirito

Instagram

Roberto Gómez Bolaños fue, sin duda, un aficionado apegado al futbol mexicano.

Hacia el inicio del siglo XXI, sin embargo, se decepcionó fuertemente del tipo de futbol que se jugaba: “Se tiran mucho para buscar la falta”, solía decir públicamente en las entrevistas donde le preguntaban si seguía viendo al América de sus amores.
Tanto amo a ese equipo que lo hizo dos memorables películas (mejor la primera que la segunda) en las que inventó al legendario Chanfle, un aguador que sueña con ser el delantero estrella de la Águilas.
Roberto Gómez Bolaños Chespirito murió hace 12 años y se le despidió, obvio, con un homenaje en el estadio Azteca.
Así que la decisión de la Federación Mexicana de Futbol de “revivirlo” para anunciar a los 26 seleccionados parece lógica.
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El acento peculiar de la voz digital de Chespirito

El anuncio de los convocados se hizo este domingo 31 de mayo por la noche a través, como es la moda, de un video en el que no solamente se dan los nombres de los jugadores sino que se envuelve en una narrativa que refleje la idiosincrasia de cada país. Así lo han hecho Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y ahora México.
Se llama “Al llamado” y tiene un subtítulo: “Narrado por Roberto Gómez Bolaños”.

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Alejandro Flores

La voz que se escucha no es, obviamente, la de Chespirito, sino una recreación hecha con Inteligencia Artificial que imita el tono, ritmo y timbre del comediante en su etapa de vejez.
Sin embargo, los aficionados a la selección y fans de Chespirito notaron una anomalía en la voz de inteligencia artificial: a veces seseaba como español, y otras tenía un acento argentino.
En la misma cuenta oficial de la Selección Nacional algunos aficionados notaron el error, evidente sobre todo en la frase anterior a que comiencen a aparecer los nombres de los seleccionados.

¿Qué dice Roberto Gómez Fernández de la voz digital de Chespirito?

La recreación digital de la voz del comediante contó, sin embargo, con la autorización de Grupo Chespirito, la entidad dirigida por Roberto Gómez Fernández y que está a cargo del legado del comediante.
A través de un comunicado, Gómez Fernández señaló:

“Estoy convencido de que, de haber tenido la oportunidad, (Chespirito) habría aceptado con enorme orgullo la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor”.

El productor, creador de la bioserie de Chespirito) recordó que su padre fue un apasionado del futbol y agradeció por tanto a la Femexfut por la invitación.

En el video se empata la historia de México con algunas frases lapidarias sobre el futbol y la vida.

“Somos de aquí, de donde nos persignamos antes de tirar un penal y también con la primera venta del día”.

Con imágenes de momentos épicos de la selección en 1994 y 1998, el video termina con la idea de que la selección somos todos.

“Porque siempre somos millones”.

chespirito Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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