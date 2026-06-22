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¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef y por qué Dani Parra lloró desconsolada por horas?

Este 21 de junio, la competencia fue especialmente dura para Daniela, quien además sigue teniendo mandil negro

Junio 21, 2026 • 
Alejandro Flores
masterchef daniela parra (1).jpg

Daniela Parra estaba desconsolada

Captura Instagram MasterChef

Las opiniones estaban divididas entre quienes pensaban que era un coqueteo romántico y los que creían que era simplemente una estrecha amistad.

Lo cierto es que Daniela Parra y Pablo Villagrán pasaban mucho tiempo juntos, platicaban, se ayudaban, se daban consejos y se contaban su vida fuera de MasterChef.
Hasta que Marianela, novia de Pablo, llegó como invitada el domingo pasado para reclamar y poner límites. Ni siquiera le aceptó un abrazo de bienvenida y en cambio, Marianela le advirtió que estaba rebasando reglas que ellos mismos se habían puesto antes de que entrara al reality show.
Daniela Parra fue testigo del encuentro por lo que esta semana fue rara y decidió tomar distancia de Pablo.
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¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef?

Esta telenovela, sin embargo, ya terminó pues este domingo 21 de junio los chefs decidieron eliminar a Pablo.
En un reto de eliminación en el que tuvieron que cocinar un platillo en honor a su padre, Pablo fue severamente criticado por Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena.
Al final, la decisión quedó entre Pablo y Carmen: los chefs decidieron salvar a Carmen (que había hecho un burrito en honor a la comida fronteriza de México en el norte) y eliminar a Pablo.

Daniela Parra fue de las primeras en abrazar a Pablo para despedirlo.
Y minutos más tarde, mientras los chefs y Claudia Lizaldia anunciaban nuevos mandiles negros (es decir, concursantes que estarán en riesgo de eliminación) Dani seguía llorando.

Aún peor, ella fue una de las que recibió mandil negro por lo que por tercera semana consecutiva está en riesgo de eliminación, por lo que Dani seguía llorando.

Ya en la casa, mientras el resto de los participantes se acomodaba en su cama para dormir, Dani seguía llorando, por lo que Michelle se acercó para consolarla.

Daniela Parra Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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