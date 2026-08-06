Galilea Montijo habla del suplicio que vivió con su rostro: “No se vale reírte del dolor de alguien”

Galilea Montijo lo ve como una enseñanza pero una enseñanza dolorosa.

Por primera vez, la conductora estelar de La Casa de los Famosos y de “Hoy” narró el calvario que vivió desde febrero de este 2026, cuando decidió someterse a un procedimiento estético.

“Llevaba tiempo queriendo levantarme la ceja, la tendencia que se conoce como “Lindsay Lohan”, con la que el rostro se acomoda”, explicó Gali en el podcast Bajo la piel, conducido por la Doctora Marimar Guerra.

TE RECOMENDAMOS: El vestido de Galilea Montijo en la segunda nominación de LCDF resalta su silueta con un corsé escultural

Marimar es, de hecho, la doctora de cabecera para Montijo en cuanto procedimientos de piel (no cirugías) desde hace un lustro.

Y a pesar de que Guerra le recomendaba no hacerse el levantamiento de ceja, Galilea lo hizo.

“No voy a dar el nombre del cirujano (que hizo el procedimiento) porque aunque no quede contenta con los resultados, creo que hay que tener ético y no me gustaría lastimar una profesión... me sucedió a mí como le ha sucedido a muchas”.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

El proceso que vivió tras la cirugía fue doloroso y cada día más angustiante.

Primero fue una hinchazón en el cuello. Porque resulta que al hacerse el levantamiento de cejas, el médico le recomendó aprovechar para realizar otro procedimiento: quitar las glándulas debajo del cuello para “perfilar la cara”.

“Hablo con el médico y me mandan un líquido para desinflamar y resulta que regreso de unas vacaciones con quemaduras de segundo grado y tercer grado”, contó Gali.

Fue entonces que recurrió a Marimar Guerra, quien le dio un diagnóstico preocupante: el líquido supuestamente desinflamatorio en realidad estaba quemando su cuello porque la cicatriz de la cirugía no cerraba.

Dice la Doctora Guerra:

“El sistema linfático de tu ojo estaba colapsado, tenías quemaduras de segundo grado en tu cuello... y desde entonces han sido horas y horas de tratamiento”.

La solución llegó desde Barcelona. Mejor dicho, Galilea tuvo que viajar hasta esa ciudad para encontrar la solución: una novedosa máquina que no existe en México con la que empezó un tratamiento que finalmente empezó a sanar su cara.

“Desde el primer día, comencé a sentirme mejor”, dice Gali, quien hoy siente todo este proceso como una gran lección de vida.

"¿Y la sororidad de las mujeres?”

“Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”.

“Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita”, dijo.



“Porque aparte yo dije un día, gü*y, ¿dónde está la sororidad? No pedí sororidad. O sea, yo me preguntaba, ¿dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen... de no se hablan de los cuerpos? Es la sororidad. Las mujeres unas y otras. Somos rudísimas con nosotras mismas y el hablar sin conocimiento”, concluyó.

ya había adelantado en el programa “Hoy”, la difícil situación de enfrentar los comentarios de hate que le hacían sin saber el trasfondo de lo ocurrido.La semana pasado, Galilea aprovechó las cámaras del programa ‘Hoy’ para lamentar que nunca se le dé gusto a todas las personas.lamentó que los comentarios más rudos suele recibirlos de las mujeres.