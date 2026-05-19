Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes

Comenzó la nueva temporada con transmisión durante todo el día.

Mayo 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
Ya comenzó la primera temporada de MasterChef México, pero con la novedad de que es un formato 24/7, con transmisión en vivo de todo lo que hacen los participantes.

El reality de TV Azteca comenzó oficialmente este domingo 17 de mayo de 2026, y aunque repiten la conducción Claudia Lizaldi, y como jueces Chef Zahie Téllez, Chef Herrera y Chef Poncho Cadena, el formato es completamente distinto.

Ahora, el público verá a los participantes convivir las 24 horas, mientras siguen sus actividades completamente en vivo, y ensayan sus mejores recetas.

Esta temporada apostó por influencers, figuras del internet, creadores de contenido y cocineros amateurs que se han destacado, como Daniela Parra, quien tiene un negocio de tamales.

Ellos son los participantes de MasterChef 24/7 México 2026

Julio Vázquez

La ‘Abue’ Angie

Daniela Parra

Javier Guadalupe Lara

María del Carmen Ramos Calderón

Ricardo Cendejas Hernández

Nahieli ‘Nash’ Jácome

Lourdes ‘Lula’ Cruz

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Bruno ‘Lancer’ Bautista

Arturo López

Alberto ‘Ramahá’ Palomino

Ixdit Vega

Mauricio Riveroll

Alex Durán

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Emmanuel Chiang

