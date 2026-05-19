Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes

Ya comenzó la primera temporada de MasterChef México, pero con la novedad de que es un formato 24/7, con transmisión en vivo de todo lo que hacen los participantes.
El reality de TV Azteca comenzó oficialmente este domingo 17 de mayo de 2026, y aunque repiten la conducción Claudia Lizaldi, y como jueces Chef Zahie Téllez, Chef Herrera y Chef Poncho Cadena, el formato es completamente distinto.
Ahora, el público verá a los participantes convivir las 24 horas, mientras siguen sus actividades completamente en vivo, y ensayan sus mejores recetas.
Esta temporada apostó por influencers, figuras del internet, creadores de contenido y cocineros amateurs que se han destacado, como Daniela Parra, quien tiene un negocio de tamales.
Ellos son los participantes de MasterChef 24/7 México 2026
Julio Vázquez
La ‘Abue’ Angie
Daniela Parra
Javier Guadalupe Lara
María del Carmen Ramos Calderón
Ricardo Cendejas Hernández
Nahieli ‘Nash’ Jácome
Lourdes ‘Lula’ Cruz
Claudia Ruíz
Diego Carrillo
Bruno ‘Lancer’ Bautista
Arturo López
Alberto ‘Ramahá’ Palomino
Ixdit Vega
Mauricio Riveroll
Alex Durán
Denisse Castillo
Alee López
Axel Armijo
Ale Hervi
Emmanuel Chiang