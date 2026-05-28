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40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?

En 1986 México era tan diferente que se usaba una moneda que hoy se conoce como “viejos pesos”

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
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El Mundial México 86 se inauguró el 31 de mayo

Televisa

“Yo me acuerdo que fui a formarme al estadio (Azteca) y compré mi boleto para la inauguración del Mundial”.

Este es el testimonio de Nahún Calleros, quien aparece en el documental del periódico Esto llamado “El México del 68". Calleros era en ese tiempo un adolescente que iba a la secundaria, por lo que su testimonio habla no solamente sobre las diferencias con la venta de boletos en 2026, sino de la sociedad mexicana.
El documental tiene otros tres testimonios de aficionados que efectivamente reafirman la relativa facilidad con la que consiguieron boletos para ir a la inauguración de México 86, de la cual se cumplen 40 años este 31 de mayo.
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Los precios de México 86

Los boletos para aquella competencia que se realizó por segunda vez en México luego de la de 1970, se vendían por series de 13 partidos.
La serie más cara estaba en 135 mil pesos, por lo que el boleto de cada partido salía en unos 10,300 pesos. La serie más económica costaba 8,125 pesos, es decir, unos 625 pesos por partido.
Pero con un detalle importante: eran pesos de los viejos.

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Alejandro Flores

Hay que recordar que en 1993, el gobierno de México le quitó tres ceros al peso, lo que complica hacer la comparación con el precio actual de los boletos para la inauguración y partidos de México en 2026.

Este comparativo se llama deflactación y se basa en variables como la inflación y el poder adquisitivo pero pierde precisión en los cálculos entre viejos pesos y nuevos pesos.
Sin embargo, se puede tener una idea muy clara a partir del salario mínimo, el cual en 1986 era de 1844 pesos al día. Es decir, que un boleto de los más económicos (de los que costaban 625 pesos) costaba apenas la tercera parte de un salario mínimo.

Los boletos para ver México en 2026

En 2026, en el que las quejas por los altos precios de los boletos han sido constantes, la realidad es muy diferente. En la fase de grupos, los boletos cuestan, de acuerdo con información de TUDN, esto:
La categoría 1 tiene un costo de 482 dólares, que es igual a 8,822 pesos.
La categoría 2 está en 362 dólares, que son 6,625 pesos mexicanos.
La categoría 3 cuesta 167 dólares, esto es equivalente a 3,057 pesos mexicanos.
La categoría 4 está en 82 dólares, que es igual a 1,500 pesos

Actualmente, el salario mínimo en la Ciudad de México es de 315 pesos diarios. Es decir que para comprar un boleto de los más baratos, un mexicano necesita del salario de cinco días.
Hay que tomar en cuenta que esto no significa necesariamente que los boletos de 2026 sean comparativamente más caros que en el 1986, pero confirma que un aficionado debe trabajar más si quiere asistir a ver a su selección, es decir, que su poder adquisitivo es mucho menor que hace 40 años.

Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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