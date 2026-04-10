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¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro

Ahora se llamará “La Novia del Mundial” y fue presentada oficialmente como parte del equipo de “La Jugada”

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
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La Chiquitibum del 86 y La novia del Mundial del 2026

Televisa y TUDN

Dania Méndez es recordada en el mundo del reality show por el capítulo 1 de la temporada 7 de “Acapulco Shore”.

“Te lo digo en serio”, le gritó a Manelyk que estaba al otro lado de la mesa en al que comían todos los habitantes de este reality caracterizado precisamente por sus peleas y sus excesos.
Las influencers pasaron de los gritos a los manotazos hasta llegar al punto en que Dania le aventó a Mane un vaso que se estrelló en la orilla de la mesa.
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Esta fue una de las rivalidades más intensas de todo Acapulco Shore y significó un impulso mediático para ambas, ya que desde entonces han hecho una carrera en realities y como creadoras de contenido en sus redes sociales.

La etapa mundialista de Dania Méndez

Ahora Dania da un salto al integrarse al equipo de transmisión de “La Jugada” el programa estelar de TUDN en la cobertura del Mundial de Futbol.
La presentación de Dania como parte del equipo fue a través de un video en el que aparece en medio de una porra en el estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) y vestida de una manera que recordó a La Chiquitibum de Mundial México 86.

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La Chiquitibum fue un personaje creado por Mar Castro para el comercial de una marca de cerveza pero su impacto fue tal que incluso se presentó en el noticiario estelar de Televisa para hablar de esa experiencia.
Ahora Dania es presentada como “La Novia del Mundial” pero en redes sociales ya comienzan a llamarla “la nueva Chiquitibum”, debido a que sus movimientos y su cuerpo son similares.

@daniamdz

DE REFUERZO LLEGA TU NOVIA DEL MUNDIAL 🇲🇽⚽️🏆💋 @LA JUGADA @TUDN

♬ sonido original - DANIA MENDEZ

Dania Méndez es actualmente una creadora de contenido con 4.8 millones de seguidores en TikTok, y 3.7 en Instagram.
Su actividad se centra en compartir videos y fotos de su lujoso estilo de vida, sus viajes y sus presentaciones en programas de televisión y eventos como el Ring Royale, en donde estuvo como invitada de Alfredo Adame, de quien es gran amiga.

Copa Mundial FIFA 2026 TUDN
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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