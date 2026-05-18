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Daniela Parra ingresa a ‘MasterChef 24/7’ y le dedica su primer platillo a su papá: “esto lo hago por ti”

La joven, quien tiene su negocio de tamales, llego a ‘La cocina más famosa’ para dar contenido en el nuevo formato del reality.

Mayo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Héctor Parra ingresó al reality ‘MasterChef 24/7’.

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“En un tamalito que me hizo mi papá, es mi amuleto de la suerte”.

Este domingo arrancó sus transmisiones ‘MasterChef 24/7’. Así te contamos cómo el programa que ha sido exitoso en Azteca desde hace una década fue modificado para convertirse en un reality show de exposición absoluta, igual que ‘La Casa de los Famosos’ y todo fue un caos.

Sin embargo, el estreno de ‘La cocina más famosa’ sorprendió por sus nuevos participantes, nuevos jueces y la promesa de dinámicas semanales que cambiarán la competencia.

La emisión repitió a sus chefs estrella: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera’, pero también incluyó a los llamados ‘Maestros del fuego’, expertos invitados que darán mentorias y retos especiales a los concursantes. Édgar Núñez, Isabel Carvajal, Diego Niño y Lili Cuéllar

TE RECOMENDAMOS: Errores en ‘MasterChef 24/7': anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer

El reality, que durará cerca de cuatro meses al aire, apostará por desafíos distintos cada día:

  • Lunes: la clásica caja misteriosa con ventajas especiales
  • Martes: habrá beneficios y castigos
  • Miércoles: serán las batallas por equipos
  • Jueves: tocarán los delantales negros
  • Viernes: habrá pruebas de salvación
  • Domingos: se definirá la eliminación semanal
¿Cómo va el caso de Alexa Hoffman contra su padre, Héctor Parra?
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Daniela Parra dentro de ‘MasterChef 24/7’

En la presentación de los cocineros llamó la atención el ingreso de la hija de Héctor Parra, quien mantuvo la sorpresa y llegó muy ilusionada. La joven, quien puso su negocio de tamales par ayudar a su padre preso, decidió no hacer dicho platillo en su primer reto, sin embargo sí lo hizo en el segundo.

Parra se hizo presente en el reality, pues elaboró una figura que Daniela llevó consigo. “En un tamalito que me hizo mi papá, es mi amuleto de la suerte… representa a él, a mis amigos, a mi familia, a mi negocio”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Anuncian a tiktoker en ‘MasterChef’ pero recuerdan que es deudor alimentario; Azteca toma drástica decisión

Tras realizar el codiciado tamal, Daniela le dedicó el platillo a Héctor y aprovechó para enviarle un mensaje:

“Si estás viéndome, padre, te amo, te mando todos los besos del mundo y esto lo hago por ti también”.

La competencia apenas empezó y Daniela asegura que lleva varios trucos bajo la manga y con los que espera ganar en la nueva versión del reality.

MasterChef Daniela Parra
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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