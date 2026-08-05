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Perez Hilton rogó por ayuda antes de su brote sicótico y dejó perturbador mensaje en Instagram

La familia reveló su estado de salud del bloguero hollywoodense

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
perez hilton (3).jpg

Perez Hilton

Getty Images / Instagram

Perez Hilton está en el hospital, rodeado de su familia.

El bloguero tuvo un brote sicótico la noche del martes 4 de agosto al hacer una transmisión en vivo durante la cual se autolesionó en todo el cuerpo.
Las imágenes en redes sociales fueron aterradoras: Perez Hilton aparecía desnudo y ensangrentado.
La policía fue alertada por algunos de los que vieron la transmisión y acudieron para rescatar al bloguero y empresario.
Este miércoles, la familia publicó un comunicado en el que informa el estado de salud.

“Muchos de ustedes saben de la situación de Perez y estamos increíblemente agradecidos por las manifestaciones de cariño, amor, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica y nuestra familia está concentrada ahora en su bienestar”.

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La perturbadora última publicación de Perez Hilton

El brote sicótico se suma a varios episodios complicados en la vida de Perez Hilton durante este 2026.
Primero atravesó por una crisis de salud que lo tuvo al borde de colapso: estuvo varios días en el hospital lo que representó un enorme gasto económico.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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De hecho, una semana antes de su transmisión en vivo donde se autolesiona, Perez Hilton publicó un video en el que pidió ayuda para recuperarse financieramente.

“No quieren saber lo que me gasté en el hospital”, dijo con su característico estilo de alarma.

Este video es ahora el último publicado por Perez Hilton antes de su terrible episodio transmitido en vivo. En él, ruega a sus seguidores que lo apoyen comprando objetos de su nueva línea de mercancía, creada específicamente para solventar ese gasto.

Entre otras cosas, hay playeras con la imagen de la virgen de Guadalupe, de Jesús y de querubines.

“También estuve un mes sin poder trabajar así que por favor, es algo que necesito: apoyen a su chico”, dice refiriéndose a sí mismo.

Perez Hilton y su familia, por ahora, piden que se respete su privacidad.

Perez Hilton
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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