Alberto Estrella REACCIONA a la confesión de Cynthia Klitbo tras decir que le “calentaba mucho”

“Si ella estaba en ese momento casada”.

Cynthia Klitbo no se está guardando ningún secreto para después y en su paso por ‘La Casa De Los Famosos México’ destapó que sintió gran atracción por su compañero Alberto Estrella mientras trabajaban en una telenovela.

La villana recordó que las escenas románticas que grababa junto a Estrella despertaban sentimientos que iban más allá de la actuación. Incluso admitió que disfrutaba los besos que compartían frente a las cámaras.

“Me calentaba mucho”, confesó.

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Pese a que la atracción nunca trascendió, pues Klitbo estaba en una relación, ella sí le confesó lo que sentía por él.

“Albertito, te amo. Tú sabes que yo te me declaré”, recordó.

El histrión fue abordado por el programa ‘Hoy’ y ahí dijo a las cámaras que las escenas románticas pueden despertar emociones entre los intérpretes.

“Todo aquel actor que diga que no siente cosas está mintiendo. Pues claro que se siente”, expresó con una sonrisa.

Sin embargo, aclaró que el profesionalismo siempre esta por encima y que los actores saben distinguir entre la ficción y la vida real.

Además, habló con cariño de Klitbo y destacó el respeto que siente por ella.

“Si ella estaba en ese momento casada, no creo que ella tuviera otro tipo de intención, pero el profesionalismo siempre existe y también hay un respeto por la otra persona. Yo adoro a Cynthia”, afirmó.

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Finalmente, reiteró el afecto que siente por la actriz y la describió como una gran compañera de trabajo.

Cynthia y Alberto compartieron créditos en ‘Alguna vez tendremos alas’, melodrama que se estrenó en 1997, cuya historia se desarrollaba en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México.