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México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa

El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
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Guillermo Ochoa

Getty Images

El anuncio de los jugadores de la Selección Mexicana se hizo este domingo 31 de mayo por la noche a través, como es la moda, de un video.

La mayoría de las selecciones lo han hecho así: un producto audiovisual en el que no solamente se dan los nombres de los futbolistas sino que se muestra una narrativa que refleja la idiosincrasia de cada país. Se han visto ya los de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y ahora fue el turno de México.
El video se llama “Al llamado” y se incluyen imágenes de los momentos más épicos que ha vivido la selección desde 1986, cuando se el certamen se jugó en México.

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Se incluyen escenas del gol de Manuel Negrete frente a Bulgaria y del festejo de Luis Hernández en Francia 98.
También se incluyen videos del terremoto del 85, para aludir al espíritu solidario de la sociedad mexicana que se refleja también en el futbol.

¿Quiénes son los convocados para la slección mexicana?

Hacia la mitad del video se muestra la lista de los convocados con escenas de cada uno de ellos:

  • Porteros

Raúl Rangel / Chivas
Guillermo Ochoa / Limassol
Carlos Acevedo / Santos

  • Defensas

Johan Vasquez / Genoa
César Montes / Lokomotiv
Israel Reyes / América
Jesús Gallardo / Toluca
Mateo Chávez / AZ Alkmaar
Jorge Sánchez / PAOK

  • Mediocampistas

Gilberto Mora / Xolos
Edson Álvarez / Fenerbahçe
Brian Gutiérrez / Chivas
Luis Romo / Chivas
Orbelín Pineda / AEK
Álvaro Fidalgo / Betis
Erik Lira / Cruz Azul
Luis Chávez / Dinamo
Obed Vargas / Atlético de Madrid

  • Delanteros

Raúl Jiménez / Fulham
Guillermo Martínez / Pumas
Santiago Gimenez / Milán
Armando González / Chivas
Julián Quiñones / Al Qadisiya
Alexis Vega / Toluca
Roberto Alvarado / Chivas
César Huerta / Anderlecht

En el video se empata la historia de México con algunas frases lapidarias sobre el futbol y la vida.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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