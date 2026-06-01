México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa

El anuncio de los jugadores de la Selección Mexicana se hizo este domingo 31 de mayo por la noche a través, como es la moda, de un video.

La mayoría de las selecciones lo han hecho así: un producto audiovisual en el que no solamente se dan los nombres de los futbolistas sino que se muestra una narrativa que refleja la idiosincrasia de cada país. Se han visto ya los de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y ahora fue el turno de México.

El video se llama “Al llamado” y se incluyen imágenes de los momentos más épicos que ha vivido la selección desde 1986, cuando se el certamen se jugó en México.

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Se incluyen escenas del gol de Manuel Negrete frente a Bulgaria y del festejo de Luis Hernández en Francia 98.

También se incluyen videos del terremoto del 85, para aludir al espíritu solidario de la sociedad mexicana que se refleja también en el futbol.

¿Quiénes son los convocados para la slección mexicana?

Hacia la mitad del video se muestra la lista de los convocados con escenas de cada uno de ellos:

Porteros

Raúl Rangel / Chivas

Guillermo Ochoa / Limassol

Carlos Acevedo / Santos

Defensas

Johan Vasquez / Genoa

César Montes / Lokomotiv

Israel Reyes / América

Jesús Gallardo / Toluca

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

Jorge Sánchez / PAOK

Mediocampistas

Gilberto Mora / Xolos

Edson Álvarez / Fenerbahçe

Brian Gutiérrez / Chivas

Luis Romo / Chivas

Orbelín Pineda / AEK

Álvaro Fidalgo / Betis

Erik Lira / Cruz Azul

Luis Chávez / Dinamo

Obed Vargas / Atlético de Madrid

Delanteros

Raúl Jiménez / Fulham

Guillermo Martínez / Pumas

Santiago Gimenez / Milán

Armando González / Chivas

Julián Quiñones / Al Qadisiya

Alexis Vega / Toluca

Roberto Alvarado / Chivas

César Huerta / Anderlecht

En el video se empata la historia de México con algunas frases lapidarias sobre el futbol y la vida.

“Somos de aquí, de donde nos persignamos antes de tirar un penal y también con la primera venta del día”.