¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos del Mundial 2026?

El Mundial 2026 será el último en el que veamos juntos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

También se espera que sea la consagración de Mbapé, que quedó a deber su segunda Copa del Mundo pues luego de ganar en 2018, fracasó en 2022.

Así que para los aficionados a este deporte al que el legendario cronista Ángel Fernández bautizó como “El juego del hombre”, tendrán como objetivo tener acceso a los 104 partidos del Mundial de Futbol.

Hay que recordar además que por primera vez participan 48 selecciones, lo que significó agregar una ronda de clasificación y que el Mundial dure en total un mes y medio.

¿Cuánto cuesta ver los partidos del Mundial 2026?

En México, la única manera de ver todo eso a partir del 11 de junio es con la plataforma de ViX.

El servicio de streaming de TelevisaUnivision informó, por tanto, que lanzó una promoción que permita ampliar la oportunidad de ver el Mundial.

Se trata del paquete Pase Mundial 2026.

“ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete “Pase Mundial 2026ˮ, para ver TODOS los partidos”.

El paquete cuesta, en principio, 999 pesos, pero la promoción de enero es que se rebajó el precio a 499.

“Eso son menos de cinco chelas en el estadio mundialista”, dice Cristian Castro en un promocional grabado para ViX.

Adicionalmente, como promoción, quienes pagan su suscripción de ViX Premium mensual, o aquellas personas que deseen convertirse en nuevos clientes, durante el mes de enero de 2026 podrán pagar su suscripción anual -incluido el paquete Pase Mundial 2026- por un costo especial de 1,499 pesos.