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¿Moisés Peñaloza quería tener hijos con Elaine Haro? El actor confiesa su plan fallido

Los actores fueron novios hasta antes de que Elaine entrara a La Casa de los Famosos; ahora es él quien compite en el reality

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
moisés peñaloza (2).jpg

Moisés Peñaloza y Elaine Haro

Instagram

La relación de Moisés Peñaloza y Elaine Haro parece una telenovela.

Cuando Elaine entró a La Casa de los Famosos en 2024, su noviazgo con Moisés quedó en el limbo. Ellos habían confirmado su amor un año antes pero con el paso de los meses ambos hacían comentarios ambiguos sobre ese mismo amor.
De modo que al entrar al reality show, Elaine dijo que estaba soltera.

“Acabo de cortar con el Moi”, dijo la actriz.

Los planes que no pudo cumplir Moisés Arizmendi

Pero luego, con ella dentro de la Casa, Moisés Arizmendi hizo algunas declaraciones en las que daba a entender que su amor estaba vigente.
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Finalmente, al salir del reality show fue evidente que el noviazgo estaba finiquitado.
Este año, los papeles se han invertido: Moisés está dentro de La Casa de los Famosos mientras que Elaine ha lanzado algunas indirectas para rechazar el rumor de que su ex novio intentó chantajearla con revelar sus secretos mientras está en el reality show.
Lo cierto es que a una semana y media de que comenzó el programa, por primera vez Moisés habló del tema.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Sin decir el nombre de Elaine, conversó con Memo Schutz sobre la paternidad.
—Tengo muchas ganas de tener hijos
—Y los vas a tener —dijo Schutz
—No he encontrado a la mamá, todavía
—Y vas a ser un gran papá

Entonces Moisés remató la conversación con una revelación:

“Yo pensé que la pasada iba a ser la mamá... o sea, le deseo cosas bonitas pero creí que ella iba a ser la mamá de mis hijos”

Por lo menos públicamente, la anterior pareja de Moisés fue Elaine y no se le ha conocido novia después de ella.

La Casa de los Famosos México Moisés Peñaloza Elaine Haro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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