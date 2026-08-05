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¿Quién era César Gastélum, el influencer del que TODOS HABLAN y que fue ases1n4do a t1ros en una transmisión?

En las últimas horas la noticia de su deceso ha provocado una ola de reacciones.

Agosto 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cesar-Gastelum.jpg

César Gastélum fue baleado mientras hacía una transmisión en vivo.

Instagram

El influencer César Gastélum está en boca de todos luego darse a conocer que fue baleado a tiros mientras transmitía en vivo en sus redes sociales con un grupo de amigos. El creador de contenido se encontraba en la ciudad de Culiacán, informaron las autoridades.

El Gabinete de Seguridad de México informó que se trató de una “agresión directa”.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas (de Gastélum) hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, afirmó el gabinete.

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En tanto, las autoridades analizan “cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”.

¿Quién era César Gastélum?

El influencer era originario de Sinaloa, tenía 24 años y desde el 2024 comenzó a ganar popularidad con su contenido, principalmente de humor. En general, Gastélum realizaba parodias de la cultura norteña.

Contaba con casi 600 mil seguidores en TikTok y también se dedicaba a realizar colaboraciones con otros influencers de Sinaloa.

Al parecer, fue durante una de sus transmisiones en donde fue privado de la vida en Culiacán, ya que circula un video en redes sociales y aplicaciones de mensajería en donde se encuentra el influencer frente a un restaurante de comida rápida acompañado de dos personas más, cuando dos sujetos se aproximan en una motocicleta y le disparan a corta distancia.

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A pesar de la rápida reacción de las autoridades que se aproximaron al lugar tras el reporte al 911, hasta el momento no se ha dado a conocer que se haya detenido a los probables responsables de este asesinato.

asesinan Influencer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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