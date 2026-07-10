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Concursante de MasterChef lleva días cayéndose; ahora se desmayó fue en plena clase

El chef Diego se encargó de auxiliarlo mientras llegaba el médico

Julio 09, 2026 • 
Alejandro Flores
luis masterchef desmayo (1).jpg

MasterChef es un reality show exigente

Azteca

Varios ex concursantes de MasterChef han asegurado que este reality es uno de los más exigente de la televisión.

No solamente se trata de cocinar, sino de estudiar y prepararse arduamente durante el día para presentar los platillos de las galas. Y el nivel de estrés de los retos los pone en situaciones de mucho nervio.
El formato de 24/7 que se implementó en el actual MasterChef México da cuenta de este fenómeno: desde la primera semana hubo concursantes que enfrentaron crisis de ansiedad y ganas de abandonar el reality ante la presión de la competencia.
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¿Quién se está desmayando en MasterChef México?

Ahora es Luis Ramos quien enfrenta una situación complicada.
Este cocinero es uno de los favoritos de los chefs pero también uno de los más carismáticos y polémicos.
Luis estaba, como todos los cocineros, en la clase del chef Diego cuando de pronto se movió de su estación para ir por unos ingredientes.
La cámara lo perdió de foco pero en cuestión de segundos se escuchó un ruido seco.
Todos voltearon y vieron a Luis en el piso.

Todos corrieron a verlo pero el chef Diego puso orden:

“Por favor retírense, déjenme aquí... ¿eres doctora? entonces”.

Entre los comentarios de los concursantes se escuchan varias preocupaciones:
“Lleva varios días cayéndose”, “se mareó”, se escucha en el video compartido por la producción.

Luis fue llevado a la enfermería y más tarde, insistió en volver a la clase del chef Diego.

“Me preocupé por ti”, le dijo el chef,

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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