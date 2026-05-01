“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados

Al ver con atención el video, se puede notar que Miguel España en vez de cantar, se ríe.

Y Carlos de los Cobos, cuando lo enfocan para que grite "¡México!”, más bien parece que lo susurra.

En suma, es evidente que las voces que se escuchan no corresponde con lo que se ve en el video.

Se trata de la canción “Adelante México”, aunque hoy nadie la recuerdo por ese título sino por el pegajoso coro que tenía: “El equipo tricolor tiene mucho corazón / y en la cancha lo demostrará”.

La canción se grabó en unos estudios ubicados en Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la ciudad de México, a donde acudieron todos los seleccionados de México, excepto Hugo Sánchez.

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La idea era grabar la canción como parte de un disco que animara el ambiente mundialista en aquel 1986 en el que México fue anfitrión por segunda vez.

Ahora que está por comenzar el tercer mundial en México (con sede compartida con Canadá y Estados Unidos), recordamos cómo fue que en el disco final, las voces que se escuchan no son necesariamente las que los futbolistas grabaron aquel día.

¿Cómo grabaron los seleccionados la canción del Mundial 86?

“Teníamos un coro que nos respaldaba porque cantábamos horrible”, confiesa Francisco Javier “el Abuelo” Cruz, uno de los mundialistas de aquella selección que ha sido la única en llegar al quinto partido.

“Yo y Carlos de los Cobos éramos los únicos entonados”, dice Manuel Negrete.

Ambos hablan en un breve documental de TUDN en el que recuerdan cómo fue aquella grabación.

Lo que aparentemente ni siquiera ellos saben (o supieron en aquel momento) es que después de 6 horas de grabación el resultado fue tan pobre que los productores del disco tomaron una decisión radical.

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¿Quién grabó las voces que se pusieron sobre las grabaciones de los futbolistas?

Se dio por terminada la sesión y al día siguiente se llamó al actor de doblaje Rubén Cerda para pedirle que grabara varias voces en distintos canales que se sobre pusieron a las voces de los seleccionados.

De modo que lo que menos se escucha en el disco es la voz de Pablo Larios.

“Me piden que si puedo regrabar las voces de ellos, entonces yo regrabé todas las voces, me pidieron que hiciera diferentes timbres de voz para que no se oyera al ‘burrísono’, sino que se oyeran diferentes timbres y que se oyera que había muchas personas cantando”, narra Cerda en una entrevista con BolaVip.

De cualquier forma, las bromas y el éxito del disco es lo que se quedó en la memoria de aquellos seleccionados como Fernando Quirarte, el defensa que metió dos memorables goles, uno ante Bélgica y otro ante Irak.