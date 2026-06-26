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Pati Chapoy pide que rueden cabezas en MasterChef: "¡Que se vayan a la calle de donde salieron!”

La titular de “Ventaneando” se indignó con la producción cuando se enteró de un auto sabotaje

Junio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
pati chappoy.jpg

Pati Chapoy

Captura Ventaneando / Instagram

Las actitudes de algunos concursantes de MasterChef desencadenó el enojo de Pati Chapoy.

A la titular del programa “Ventaneando” le pareció, además, que la culpa no sólamete era de los concursantes sino de la producción del reality show que por primera vez se realiza bajo el formato de 24/7.
"¿Y los productores del programa dónde están y por qué permiten esto?”, preguntó durante un segmento de su programa en el que analizó la actitud de esos participantes.
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¿Qué pasó en MasterChef con el autosabotaje?

La competencia semanal de MasterChef para decidir los delantales negros se hace mediante una competencia por equipos. Cada uno de estos equipos tiene un capitán y se le asigna un reto para cocinar en conjunto.
Al final, los chefs califican el resultado del equipo por lo que al ganar el reto, todo el equipo se salva.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Durante la emisión de este miércoles, sin embargo, fue evidente que los integrantes de uno de estos equipos ¡se boicoteó a sí mismo!

“Salaron la carne, quemaron el salmón a propósito. Y la que se dio cuenta fue Zahie Téllez”, explicó Rosario Murrieta durante el mencionado segmento de “Ventaneando”.

Pati Chapoy explotó:

“Yo como productora ya los hubiera corrido. No se juega con el presupuesto de una producción. Ellos tienen la obligación porque para eso se contrataron: hacer un programa de televisión”.

¿Qué dijo Pati Chapoy de MasterChef?

Por más que Linet Puente le explicó a Pati que es parte de las intrigas de un reality show 24/7, Chapoy se mostró tajante.

“A la calle ¡que se vayan a la calle de donde salieron! No lo están tomando en serio: vámonos, de patitas en la calle todos”.

MasterChef 24/7 ha sido muy criticado por sus propios seguidores en redes sociales por considerar que el cambio de formato ha perjudicado su esencia. De acuerdo con estas críticas, se pone demasiada atención a los romances, peleas y luchas internas en vez de mostrar platillos e ingredientes.
Para Pati Chapoy, lo que sucedió con el auto boicot, es inaceptable:

“Es una muestra de que no les interesa estar ahí. No lo debes de transmitir; ¿eso le enseñas al público? No, qué tontería”.

Pati Chapoy Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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