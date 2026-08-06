Mhoni Vidente es víctima de brujería y ni ella pudo impedirlo

Mhoni Vidente nunca se tropieza.

Es muy difícil que le suceda un accidente. Ella misma lo dice y por eso le resultó muy extraño que este fin de semana tuvo un incidente especialmente fuerte.

“Me caí pero me caí con mad... y todo mundo me volteó a ver... y ¡pa’ pronto que me levanto!”.

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Lo que para la generalidad puede ser un simple accidente, para Mhoni fue la señal de que alguien le hace brujería, específicamente mal de ojo.

“Hay una energía muy fuerte que la tienes que quitar”, dice a tarotista.

¿Qué la pasó a Mhoni Vidente?

De acuerdo con un reportaje de Global UNAM, el mal de ojo es una creencia fundada en la tradición de que “una mirada puede causar daño a personas, animales, plantas u objetos, ya sea de manera consciente o inconsciente”.

“En algunos estudios se atribuye este poder a factores naturales o a causas sociales, como la envidia, una emoción que se asocia con la intencionalidad de desear el mal a otros”.

Mhoni Vidente agrega otra explicación.

“Cuando tu botas en la pared o tienes y accidente o te caes, haces que tu energía negativa se vaya de tu entorno. Es cuando no procuras limpiarte con un huevo, un limón o agua bendita”, explica Mhoni, quien de forma tácita confiesa que no lo hizo.

La tarotista argumenta que al caerse, se quitan las energías negativas pero también es sinónimo de humildad.

“Cuando te caes es señal de que tienes que ser más humilde ante todo, es como hincarte ante Dios sin querer”.

Sin embargo, no todo es malo porque al caerse, uno también se levanta y eso “significa la llegada de dinero extra porque es cuando rebotas”.