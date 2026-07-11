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Una concursante de MasterChef le quiso ver “la cara de mensa” a la chef Zahie Téllez: “Es una mustia”

Carlos Muñoz, conductor del reality show, explotó contra ella y su amiga jazmín

Julio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
camila jazmín masterchef.jpg

Flor, Camila y Jazmín

Azteca

El formato de 24/7 en MasterChef ha generado una dinámica de acusaciones entre los concursantes.

Pero también ha provocado un fenómeno de fuertes críticas de los conductores hacia esos mismos concursantes. Así sucedió este viernes 10 de julio cuando Carlos Muñoz, el conductor de “El otro lado de los realities”, habló sobre Jazmín y Camila.
Ambas concursantes son de las favoritas en la actual competencia pero el jueves pasado cometieron un error y una acción indebida tan grave que Carlos Muñoz comenzó su programa con la frase: “Estoy muy enojado”.

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¿Qué pasó con Camila y Jazmín en MasterChef?

El reto de la cocina del jueves era preparar pollo. Y de manera increíble, a Camila se le olvidó el pollo. Hay que mencionar que en todos los retos, los concursantes tienen un tiempo para recolectar sus ingredientes, antes de comenzar a cocinar. Pero después de ese tiempo, ya no se les permite agregar nuevos ingredientes.
Jazmín, al darse cuenta de que a Camila le faltaba el pollo, le regaló un poco del suyo.
La chef Zahie Téllez, que estaba a cargo de supervisar el reto, se dio cuenta y las confrontó.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Pero Camila le mintió (le dijo que el pollo era suyo) y Jazmín se hizo la “desentendida”. Téllez las castigó y les quitó a ambas el pollo.
Carlos Muñoz explotó en contra de las cocineras.

“Ya basta de que se Camila se haga las mustia y de que Jazmín navegue con la bandera de ‘ay, soy buena onda’”.

Desde su punto de vista, lo verdaderamente grave es que ambas mintieron.

“Quisieron verle la cara de mensa a la chef Zahie. Lo que arde es el engaño”.


Después del reto, Jazmín y Camila dieron su versión de los hechos: aseguran que Camila sí tenía pollo pero Jazmín le quiso regalar un poco que le sobraba.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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