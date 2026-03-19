Mauricio Castillo no quiere ver a Adal Ramones ni en pintura; y lo llama “ese señor”

El elenco de “Otro rollo” quedó en medio de un misterio luego de la cancelación de su reencuentro.

Las preguntas acerca de qué provocó el caos que llevó al fracaso de la gira antes de que comenzara ha generado respuestas contradictorias entre ellos mismos.

En ea polémica, la relación más dañada fue, se sabe ahora, la de Mauricio Castillo con Adal Ramones.

Este dueto cómico era parte fundamental de “Otro rollo”, sobre todo por el segmento de “Flash Informativo”, en el que actuaban como dos conductores de un noticiario en el que siempre algo salía mal.

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Castillo, además, era junto con Adal y Yordi Rosado, parte del equipo creativo que desarrollaba los guiones de las rutinas cómicas.

Cuando se anunció que el reencuentro se cancelaba por la poca venta de boletos, Mauricio Castillo primero evitó hablar al respecto.

Pero días después expresó su opinión, que era claramente de molestia con Adal Ramones, a quien se ha señalado como uno de los responsables, al menos parcialmente, del fracaso de la gira, ya que uno de los empresarios era su amigo; y a ello se sumó la suspicacia de que él fue el único que no firmó contrato.

Adal siempre ha negado las acusaciones pero Mauricio Castillo remató su declaración con una frase lapidaria:

“No sé si alguna vez Adal fue mi amigo”.

¿Qué djo Mauricio Castillo de Adal Ramones?

Castillo se ha enfocado ahora en la promoción de su obra plástica, ya que también es pintor y ha desarrollado un estilo peculiar, con pinturas de gran formato sobre temas cotidianos de la cultura popular.

En uno de los videos en los que cuenta la historia de uno de sus cuadros, un seguidor le pidió que pintara a Adal Ramones y que detrás de él apareciera un contrato y una pluma.

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El escritor y pintor contestó:

“Jajajajaja. Lo haría pero no se vendería. Sería una pérdida de tiempo, además jamás pintaría algo de tan poco interés como un retrato de ese señor”.

La respuesta de Mauricio Castillo Instagram

En ese mimo hilo de mensajes, otro seguidor le recordó que Adal Ramones declaró que el propio Mauricio le contestó un mensaje con cordialidad.

“Así fue. Lo cortés no quita lo valiente”.

