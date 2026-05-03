Fabio Levy y Alejandro Goguet se aman en secreto mientras anotan goles en micronovela de ViX; ¿cuándo verla?

El anuncio de “Rivales a doble juego” despertó un entusiasmo tan grande que desde ahora se ha hecho viral.

Se trata de una de las nuevas micronovelasde ViX que se estrenarán en el cierre de la temporada de primavera y la animada conversación en redes sociales tiene su origen en el hecho de que se trata de una adaptación de una serie canadiense.

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Se llama “Heated Rivalry” y se trata de un típico romance deportivo: dos personas que son rivales en la cancha pero se aman en la cama. Literal, porque se trata de una propuesta en la que hay por lo menos tres escenas eróticas en cada episodio, según contabilizó el diario El País.

¿En cuál serie se basa “Rivales a doble juego?

“Heated Rivalry”, sin embargo, se convirtió en un fenómeno mediático y viral porque sus protagonistas son dos hombres Shane Hollander e Ilya Rozanov, quienes son los delanteros estrella de sus respectivos equipos de hockey sobre hielo, el deporte nacional de Canadá.

Ambos se enfrentan en el hielo para conseguir el campeonato de sus equipos y el liderato de goleo mientras sucumben a sus deseos.

La revista “Variety"la calificó como “una diversión para adultos” debido a que es una historia en la que el romance gay no es caricaturizado ni marcado por un “tormentoso pasado”.

La versión en México presentará algunos cambios. El más importante: los protagonistas no son jugadores de hockey, sino, obviamente, delanteros de futbol.

La sinopsis oficial publicada por ViX señala:

“La máxima rivalidad del fútbol mexicano: dos jugadores se enfrentan en un feroz duelo deportivo por el título del máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso”.

El estreno de “Rivales a doble juego” será el 21 de mayo por ViX.

¿Por qué critican la serie canadiense “Heated Rivalry”?

La serie canadiense, ahora mismo, se puede ver por HBO en una versión doblada al español que ha sido muy criticada por los fans.

En redes sociales se ha criticado que el doblaje se nota robotizado y poco natural, debido, se asegura, a que fue hecho con Inteligencia Artificial.

“Lo veré pero en su idioma original”, se lee en muchos de los comentarios en los que sobre todo destacan que el personaje Ilya Rozanov es bielorruso, por lo que su acento es rasgo importante de su personalidad. Y ese tono no existe en el doblaje.

En su sinopsis, “Heated Rivalry” (traducida al español como “Más que rivales”) se describe: