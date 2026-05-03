Suscríbete
Síguenos en:
Series y Cine

Fabio Levy y Alejandro Goguet se aman en secreto mientras anotan goles en micronovela de ViX; ¿cuándo verla?

Los actores protagonizan la adaptación mexicana de la serie canadiense “Heated Rivalry”, popular por su tono sensual

Mayo 03, 2026 • 
Alejandro Flores
rivales a doble juego.jpg

Los actores interpretan a dos delanteros habilidosos y goleadores

Instagram y ViX

El anuncio de “Rivales a doble juego” despertó un entusiasmo tan grande que desde ahora se ha hecho viral.

Se trata de una de las nuevas micronovelasde ViX que se estrenarán en el cierre de la temporada de primavera y la animada conversación en redes sociales tiene su origen en el hecho de que se trata de una adaptación de una serie canadiense.
TE RECOMENDAMOS: Aseguran que “La Jefa” quiere renunciar a La Casa de los Famosos Telemundo y Laura Zapata aprovecha para quejarse
Se llama “Heated Rivalry” y se trata de un típico romance deportivo: dos personas que son rivales en la cancha pero se aman en la cama. Literal, porque se trata de una propuesta en la que hay por lo menos tres escenas eróticas en cada episodio, según contabilizó el diario El País.

¿En cuál serie se basa “Rivales a doble juego?

“Heated Rivalry”, sin embargo, se convirtió en un fenómeno mediático y viral porque sus protagonistas son dos hombres Shane Hollander e Ilya Rozanov, quienes son los delanteros estrella de sus respectivos equipos de hockey sobre hielo, el deporte nacional de Canadá.
Ambos se enfrentan en el hielo para conseguir el campeonato de sus equipos y el liderato de goleo mientras sucumben a sus deseos.
La revista “Variety"la calificó como “una diversión para adultos” debido a que es una historia en la que el romance gay no es caricaturizado ni marcado por un “tormentoso pasado”.

Te puede interesar...
cautiva-por-amor.jpg
Telenovelas
Vuelven las telenovelas a TV Azteca en 2025 y apuestan por reparto estelar en “Cautiva por amor”
Enero 11, 2025
 · 
TVyNovelas
me-atrevo-a-amarte-claquetazo-1.jpg
Telenovelas
5 Telenovelas que ya queremos ver: Estos son los próximos estrenos en Televisa para 2025
Enero 07, 2025
 · 
Nayib Canaán

La versión en México presentará algunos cambios. El más importante: los protagonistas no son jugadores de hockey, sino, obviamente, delanteros de futbol.
La sinopsis oficial publicada por ViX señala:

“La máxima rivalidad del fútbol mexicano: dos jugadores se enfrentan en un feroz duelo deportivo por el título del máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso”.

El estreno de “Rivales a doble juego” será el 21 de mayo por ViX.

¿Por qué critican la serie canadiense “Heated Rivalry”?

La serie canadiense, ahora mismo, se puede ver por HBO en una versión doblada al español que ha sido muy criticada por los fans.
En redes sociales se ha criticado que el doblaje se nota robotizado y poco natural, debido, se asegura, a que fue hecho con Inteligencia Artificial.

“Lo veré pero en su idioma original”, se lee en muchos de los comentarios en los que sobre todo destacan que el personaje Ilya Rozanov es bielorruso, por lo que su acento es rasgo importante de su personalidad. Y ese tono no existe en el doblaje.
En su sinopsis, “Heated Rivalry” (traducida al español como “Más que rivales”) se describe:

“Dos estrellas del hockey sobre hielo viven un romance secreto que dura años mientras persiguen la gloria y luchan con sus sentimientos”.

ViX Micro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pati-Chapoy-Yeri-Mua.jpg
Series y Cine
Pati Chapoy y ‘Yeri Mua’ critican boda en ‘Euphoria’ y redes reaccionan: “de esos SUEÑOS CON FIEBRE que te dan”
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
michael jackson.jpg
Series y Cine
Hay un final oculto en la biopic de Michael Jackson: ¿quién y por qué lo prohibió?
Abril 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
diego luna mexico 86 netflix.jpg
Series y Cine
¿Quién fue Martín de la Torre, personaje de Diego Luna en la serie “México 86" y cuál fue su peor escándalo?
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
la rosa de guadalupe.jpg
Series y Cine
“La rosa de Guadalupe” lanza capítulo del grupo de k-pop “TBS"; el fandom lo critica y Netflix reacciona
Abril 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz embarazada
Famosos
Karely Ruiz se reinventa tras boxear, seguir en OF, ser DJ y estudiar enfermería: “No solo me encuero”
Todo sin dejar de lado su faceta como madre y su agradecimiento con los seguidores que la han acompañado durante años.
Mayo 02, 2026
 · 
Edson Vázquez
zapata-jefa--.jpg
Famosos
Aseguran que “La Jefa” quiere renunciar a La Casa de los Famosos Telemundo y Laura Zapata aprovecha para quejarse
La edición 2026 del reality show ha brillado por su vi0lencia y cuestionamientos, más allá del concurso.
Mayo 02, 2026
 · 
TVyNovelas
carolina flores cartas erika maria n.jpg
Viral
Filtran supuesta carta de Erika María N después de m4tar a Carolina Flores; le hace extraña confesión al hijo
El texto supuestamente fue extraído del teléfono que le incautaron cuando fue detenida
Mayo 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
la mansion vip expulsado.jpg
Famosos
Más golpes en La Mansión VIP: Borjas y Aldo pierden el control por el alcohol y HotSpanish expulsa a uno
El reality show ya suma tres días con episodios de violencia
Mayo 02, 2026
 · 
Alejandro Flores