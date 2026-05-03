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Nodal empieza guerra contra su papá por su nombre, canciones y empresa

El cantante emprendió acciones ante el IMPI para registrar una nueva empresa

Mayo 02, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal marca forajido.jpg

Nodal estaría pensando en cambiar de nombre artístico

Instagram Iguana.cl / IMPI

El choque de Christian Nodal con su padre se hizo del dominio público apenas esta semana, pero ahora se sabe que ya desde el 22 de abril pasado el cantante había decidido emprender ciertas acciones.

El escándalo por el video de su canción “Un vals” provocó que Nodal lanzara una declaración impactante: “No soy dueño ni de mi nombre”, dijo para aclarar que él no tuvo que ver en la polémica.
El video muestra a una actriz que es muy parecida a Cazzu y que incluso tiene rasgos de Ángela Aguilar.
Ante la ola de críticas, el cantante decidió revelar que es su padre Jaime González, quien tiene el control de su carrera a través de tres marcas que pertenecen a su empresa JG Music.
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Al mismo tiempo que revelaba este dato, comenzó una estrategia legal que parece estar encaminada a recuperar su nombre y todo lo que genera: canciones, conciertos, discos, artículos.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

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¿Cómo se llamará ahora Nodal?

El 22 de abril, Nodal presentó una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pero como el nombre de Nodal ya le pertenece a su padre, lo tuvo que presentar con uno diferente.
“El Forajido” es el nombre de la nueva marca que Nodal solicitó como registro.
El IMPI dio entrada a la solicitud y la hizo pública el pasado miércoles 29 de abril, el mismo día en que, durante un concierto, declaró que “la sangre” también traiciona.
Y apenas ayer viernes tuvo otro choque con la empresa de su padre ya que tuvo que cancelar su primer concierto en Chile porque sus músicos no llegaron.

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¿De quién fue la culpa? De acuerdo con Nodal, fue de su JG Music que, a pesar de las advertencias, no quiso gastar dinero para rentar un vuelo privada para garantizar la llegada de los músicos.
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El procedimiento iniciado por Nodal para registrar “El Forajido” sería el primer paso para cambiar su nombre artístico y generar su propia empresa, ya que en su solicitud de registro señala que los productos y servicios que ofrecerá bajo el nombre de “El Forajido” serán:
“Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”.
Son, por cierto, exactamente los mismos que tiene registrados su padre en una de sus marcas.

Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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