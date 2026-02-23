Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”

Alexa Zuart, actualmente una de las comediantes de stand up más importantes de la escena cómica mexicana, es fan de Adal Ramones, Yordi Rosado y Mauricio Castillo, los creadores de “Otro rollo”.

Por eso, cuando se anunció la gira del reencuentro, no dudó en comprar sus boletos para una de las funciones de la gira llamada “Enrrollados” y que estaba planeada para realizarse entre enero y febrero.

Sin embargo, la gira tuvo tantos tropiezos que terminó por cancelarse. Primero se pospuso para agosto pero para esa fecha ya no todos los integrantes del elenco podían integrarse a la gira por lo que se decidió suspenderla definitivamente.

Vino entonces la exigencia de devolución de boletos.

La primera en alzar la voz fue Gaby Platas, una de las integrantes de “Otro rollo” y que iba a estar en el reencuentro.

Dijo que compró boletos para que su familia la viera en escena y que le habían costado 4 mil pesos cada uno.

Lalo España, otro de los integrantes del elenco, habló esta misma semana sobre el tema.

“Me han escrito muchos seguidores que compraron boletos y que no les han devuelto su dinero porque dicen que su tipo de boleto no es reembolsable”.

“Es fecha que no devuelven el dinero”

Ahora es Alexa Zuart la que se queja de que a un mes de que se anunció la cancelación del reencuentro de sus ídolos, no ha tenido respuesta para que le devuelvan su dinero.

"¿A alguien ya le hicieron reembolso de los boletos de la gira cancelada de Enrollados? La verdad quería verlos porque fueron parte de mi adolescencia y todo. Es fecha que no nos devuelven el dinero”, escribió en su cuenta de X.

Adal Ramones, quien es amigo de uno de los productores involucrados en la gira, ha declarado que ni él ni sus compañeros de elenco tienen relación alguna con la devolución de las entradas.

“Nosotros solamente somos empleados”, dijo el comediante.

Tanto él como Yordi, ha hecho comentarios públicos para pedir a la productor que cumpla con su obligación de devolver el dinero que la gente pagó por ver el reencuentro que lamentablemente se canceló.