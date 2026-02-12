Suscríbete
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”

La actriz revela que no la invitaron al reencuentro de “Otro Rollo” y que por eso hizo berrinche

Febrero 11, 2026 
Alejandro Flores
Consuelo Duval se sintió excluida

El elenco de Otro Rollo no siempre fue el mismo. Adal Ramones, Mauricio Castillo y Yordi Rosado estuvieron desde que el programa comenzó en Televisa Puebla pero el resto de comediantes que aparecerían luego en la época dorada de sus transmisiones en canal 5 tuvieron una rotación a lo largo de los años.

Así fue con Consuelo Duval, quien efectivamente fue parte esencial del boom de “Otro Rollo” en su primera etapa pero luego se enfocó en su trabajo con Eugenio Derbez.
De cualquier manera, ella se siente “parte esencial” de “Otro Rollo” y por eso sintió ofendida cuando se anunció el reencuentro pero sin ella.
“Al principio sí lloré porque dije: ¿cómo que alguien que es fundamental...? pues ya, pero sí lloré”.

De hecho, la comediante confiesa que tuvo un pequeño arranque de ira en redes sociales y publicó una indirecta: “Uno no debe estar donde no te invitan”.

“Sí hice mi berrinche porque no me invitaron y ya luego de eso, pues ya me llamaron para una participación pero entonces yo les dije: no gracias”.

Consuelo Duval habla de “Enrrollados”

De hecho, ahora se siente aliviada de que las cosas sucedieron de esa manera, ya que quedó al margen del pleito que significó la planeación, anuncio y finalmente cancelación de la gira de este reencuentro llamado “Enrrollados”.

“Ahora ya digo; gracias diosito por no incluirme en eso”.

Consuelo Duval se refirió incluso a las razones por las cuales se canceló la gira y que hasta ahora, ha sido objeto de polémica.

“No me toques ese son porque ahí hay cositas, hay algo chueco ahí, algo que no está bien”.

Eso mismo han insinuado Mauricio Castillo y Gaby Platas, quienes han dejado entrever que están molestos con la manera en que se gestionó la fallida gira.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
