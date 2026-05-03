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¿Cuántas marcas tiene el papá de Nodal y qué cosas puede vender con su nombre?

Jaime González controla gran parte del negocio que genera el cantante a través de su empresa JG Music, desde sombreros hasta conciertos

Mayo 02, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal papa marca.jpg

Nodal y su papá, en una entrega de certificación de venta de discos

Captura Televisa Espectáculos

El pleito por el nombre de Christian Nodal escaló hasta convertirse en una pelea familiar.

“Hasta la sangre te falla”, dijo Nodal a los cuatro vientos en un conciertos en Hermosillo esta misma semana.
Y desde mediados de abril solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el registro de una nueva marca con su nombre: “El Forajido”.
De esta manera, el cantante podría generar una nueva empresa para sus conciertos, discos y artículos promocionales que no se relacionen con JG Music, la empresa que actualmente tiene los derechos de explotación del nombre “Nodal”.
TE RECOMENDAMOS: Nodal empieza guerra contra su papá por su nombre, canciones y empresa

Estas son las empresas del papá de Nodal

¿Y quién es el dueño de JG Music? El papá de Nodal, Jaime González.

En el IMPI, Jaime González posee tres registros de marca para el uso del nombre “Nodal”.

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  1. El primer registro está bajo la descripción de “Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”. Es una marca que el papá de Nodal solicitó en junio de 2023 y le fue otorgada en mayo de 2024, por lo que está vigente hasta mayo de 2034.
  2. El segundo registro está relacionado con los derechos de reproducción de la música de Nodal, es decir: aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales.
  3. El tercer registro es una marca enfocada ya en el uso del nombre de Nodal en sus presentaciones en vivo. La descripción anota: “Educación, formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”.
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Los tres registros autorizados por el IMPI

Captura Marcia IMPI

La solicitud de registro que hizo Nodal en abril pasado es precisamente para recuperar los derechos en este último rubro.

Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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