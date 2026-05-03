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Aseguran que “La Jefa” quiere renunciar a La Casa de los Famosos Telemundo y Laura Zapata aprovecha para quejarse

La edición 2026 del reality show ha brillado por su vi0lencia y cuestionamientos, más allá del concurso.

Mayo 02, 2026 • 
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Aseguran que “La Jefa” quiere renunciar a La Casa de los Famosos Telemundo y Laura Zapata cuestiona transparencia

Instagram, X

La temporada actual de “La Casa de los Famosos” en Telemundo ha dado de qué hablar desde sus primeras semanas, no solo por sus situaciones viol3ntas, sino por las opiniones del público respecto a presuntos temas de acoso entre participantes.

Salidas sorpresivas como la de Laura Zapata envolvieron de polémica el reality show que actualmente se transmite en Estados Unidos por Telemundo, pero que en México tiene su edición transmitida en Televisa durante el verano.

Tal parece que la temporada no ha sido lo esperado y que ni La Jefa soporta la situación. Fue Gabriel Cuevas, colaborador de Flor Rubio, quien reveló que “La Jefa” ya está “harta de la producción”.

“La misma voz, la misma locutora, que en su momento trabajó en ‘Venga la alegría’, pues me contaron que ya pidió a Endemol (productora del reality show) no trabajar para Telemundo. Que le dijo a Endemol ‘este es mi último año, yo no quiero volver a trabajar’”.

Hasta el momento, Jessica Ortiz, locutora que es “La Jefa” no ha emitido comentarios respecto al rumor de su renuncia a Telemundo.

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La noticia ya hizo eco en redes sociales, y Laura Zapata aprovechó para quejarse de la temporada donde ya fue eliminada.

“Dicen que ‘La Jefa’ se va, pero lo verdaderamente grave es lo que no se quiere ver. El público pidió revisar videos sobre conductas dentro de la casa. Se ignoró”, escribió Laura Zapata, uno de los rostros más conocidos de la actual temporada.

“Yo pedí mi conteo de votos y auditoría. También se ignoró. Cuando se silencian ambas cosas —la transparencia y los límites— ya no hablamos de un juego, hablamos de algo mucho más serio.

“El público merece respeto. Y los participantes también”

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