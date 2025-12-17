Suscríbete
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”

La conductora fue internada tras sufrir una recaída de la enfermedad neurológica que padece.

Diciembre 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Se filtraron imágenes de Yolanda Andrade en el hospital.

“Ahí se la encargamos”.

Este fin de semana se dio a conocer que Yolanda Andrade tuvo una recaída de salud y volvió al hospital.

La presentadora ya había comunicado que está consciente de que con su enfermedad llegará el día en que no pueda caminar ni hablar. Sin embargo, en fechas recientes se le había visto mucho mejor, con mayor facilidad para hablar y hasta había regresado a conducir ‘MoJoe’ junto a Montserrat Oliver en Unicable.

Aunque diversos medios de comunicación retomaron la noticia y daban pocos detalles de la “recaída de la enfermedad neurológica que padece”, ahora es el periodista Jorge Carbajal quien difundió imágenes de Andrade.

Además, comunicó que “el problema es que ya tiene muy maltratado su cuerpo en el aspecto de que le han puesto muchos sueros, muchas inyecciones, muchas cosas en las manos y en todos lados”, dijo Carbajal de acuerdo a la revelado por la propia Yolanda.

En el video que publicaron en el canal de ‘En Shock’, se escucha la voz de una mujer, quien pide a los camilleros que cuiden a Yolanda durante su estadía en el hospital.

“Ahí se la encargamos”, dice al mismo tiempo en que se observa a ‘Joe’ recostada sobre una camilla, mientras recibe tratamiento intravenoso.

Carbajal también dijo que de forma directa Yolanda le envió un audio:

“El día de hoy me mandó un mensaje y pudimos oírla muy, muy débil y muy cansada. Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer con todo su corazón por todas sus oraciones, por todo su apoyo, por todo su cariño y que Dios nos bendiga”, compartió.
Por su parte, durante el programa ‘Sale el Sol’, los presentadores indicaron que se pusieron en contacto con Marilu, hermana de Yolanda, quien confirmó que sí estaba hospitalizada por una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”.

Y añadió que “se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”, y que no ha autorizado que se revelen más detalles sobre su salud.

Apenas en septiembre pasado, Andrade habló con honestidad de que le quedaban “de tres a cinco años” de vida, según el panorama que le dieron los médicos y aseveró que “no le tiene miedo a la muerte”, pues ya le habían explicado lo que la enfermedad provocará en su cuerpo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
