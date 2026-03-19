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Telenovelas

Carlitos, el niño de “La Usurpadora”, muestra una vida nueva y feliz en compañía de su novio

Sergio Miguel Guerrero fue un sucesos por su personaje en la telenovela y aun hoy recibe comentarios de fans que los recuerdan como niño estrella

Marzo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
carlitos la usurpadora.jpg

“Carlitos” vive ahora en Estados Unidos

Instagram

Carlitos fue una sensación en la telenovela “La Usurpadora”, donde interpretó el personaje del hijo de Carlos Daniel.

En esa telenovela, Sergio Miguel Guerrero, su nombre real, impresionó por su naturalidad al llorar y al decir sus diálogos.
Con el paso de los años, se alejó de la profesión de actor. Estudió y egresó del Tecnológico de Monterrey y se fue a vivir a Estados UNidos, manteniéndose ocasionalmente cerca de eventos relacionados con el mundo de los espectáculos: alfombras, conferencias de prensa, estrenos de películas.
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¿Cómo era de niño Sergio Miguel cuando actuaba en “La usurpadora”?

De aquella etapa infantil, quedó un testimonio en las páginas de TVyNovelas, en cuyas páginas mostró a su familia y su casa.

carlitos la usurpadora (1).jpg

Carlitos en TVyNovelas

Hemeroteca TVyNovelas

Sus padres son Araceli y Luis Miguel Guerrero, quienes contaron que desde muy pequeño estuvo muy identificado con la música.

“En lugar de cochecitos y pelotas quería micrófonos guitarras y nosotros le dábamos gusto porque ya lo traía desde que nació”, contó su padre en 1998, cuando “La usurpadora”, era un fenómeno de rating.

¿Cómo vive hoy “Carlitos” de “La usurpadora”?

Actualmente, su vida transcurre entre viajes y una vida de pareja feliz. Sergio Miguel de vez en cuando publica alguna fotografía de su infancia para recordar su pasado como estrella infantil pero en general es un tema que aparece poco en su cuenta de Instagram.
En cambio, sus seguidores constantemente lo recuerdan y le escriben mensajes de admiración para recordar su personaje de Carlitos.

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En estas semanas de marzo y luego de varios meses de no publicar mensajes en sus redes sociales, Sergio Miguel ha decidido mostrar su nueva vida romántica al lado de su pareja Trevor Rush.

Con una foto en la que aparecen caminando en un muelle, dieron a conocer su relación. Pero fue hasta que viajaron a Disney que sus fans comenzaron a notar una especial felicidad en sus fotos.

la usurpadora Carlitos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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