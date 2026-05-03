Polémicas de Shakira en Copacabana: ¿hizo playback y el gobierno infló la cifra de asistentes?

Shakira ya está al nivel de Lady Gaga y Madonna. Por lo menos en cuanto a haberse presentado en Copacabana, en la legendaria Avenida Atlántica que corre a un costado de la playa.
La cantante colombiana dio su concierto en este lugar la noche de este 2 de mayo, con una duración de casi 2 horas y media.
Tuvo de artista invitada a Anitta para cantar su reciente colaboración, “Choka Choka”, para la cual presentaron una escenografía hecha especialmente para alimentar el culto a su figura.
A pesar de lo apoteósico que fue el concierto para los asistentes y los fans de Shakira que lo siguieron por TV Globo, hubo tres polémicas que generaron discusiones agrias en redes sociales.
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- El retraso: Shakira llegó a Brasil desde dos días antes del concierto y tuvo tiempo incluso para hacer un ensayo con escenario montado para el número con Anitta. No obstante, el concierto se retraso una hora. Los organizadores disculparon a la artista y argumentaron que tuvo “problemas personales”.
Una vez resueltos, Shakira apareció unos pocos minutos antes de la 8 de la noche en el imponente escenario.
- La cifra de asistentes: Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto, alcalde de Río de Janeiro, presumió en redes sociales que el concierto de Shakira impuso un récord de asistentes: 2 millones de personas a lo largo de la famosa “doble avenida” Atlántica, en la que, como es usual en estos conciertos masivos, se colocaron 9 hileras de pantallas gigantes.
En ese mismo mensaje, se generó una discusión en torno a la realidad de esa cifra, ya que fue notorio que el video publicado por el propio Eduardo Cavaliere mostraba huecos vacíos en la avenida, sobre todo a partir de la séptima hilera de pantallas.
Entonces cuál metieron ?— Emia (@irraed_) May 3, 2026
Si Shakira tiene 2 millones Gaga 4 Millones ?
La doble avenida vacía son Shakira.
Shakira. vs. Gaga pic.twitter.com/jZa7c6Ia9C
“Cuando mucho fue un millón de personas”, opinaron algunos detractores. Compararon, por ejemplo, imágenes de Shakira con las de Lady Gaga, cuyo concierto también se dijo que convocó a 2 millones de personas.
- Playback: El concierto se transmitió por Globo, la cadena de televisión más grande de Brasil. Y fue en esa transmisión donde algunos fans notaron que Shakira tenía pequeños desfases entre los que se escuchaba y lo que cantaba.
En algunos mensajes se especuló que el playback fue usado por Shakira en las primeras canciones del concierto debido a que los “problemas personales” que la habían obligado a retrasar el show la tenían especialmente afectada.
MDS O FLAGRA NO PLAYBACK 😭 #shakiranaglobo pic.twitter.com/6faMj0oid8— miss honeyzinha ☆ (@misshoneyzinha) May 3, 2026