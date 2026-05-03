Polémicas de Shakira en Copacabana: ¿hizo playback y el gobierno infló la cifra de asistentes?

Shakira ya está al nivel de Lady Gaga y Madonna. Por lo menos en cuanto a haberse presentado en Copacabana, en la legendaria Avenida Atlántica que corre a un costado de la playa.

La cantante colombiana dio su concierto en este lugar la noche de este 2 de mayo, con una duración de casi 2 horas y media.

Tuvo de artista invitada a Anitta para cantar su reciente colaboración, “Choka Choka”, para la cual presentaron una escenografía hecha especialmente para alimentar el culto a su figura.

A pesar de lo apoteósico que fue el concierto para los asistentes y los fans de Shakira que lo siguieron por TV Globo, hubo tres polémicas que generaron discusiones agrias en redes sociales.

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El retraso: Shakira llegó a Brasil desde dos días antes del concierto y tuvo tiempo incluso para hacer un ensayo con escenario montado para el número con Anitta. No obstante, el concierto se retraso una hora. Los organizadores disculparon a la artista y argumentaron que tuvo “problemas personales”.

Una vez resueltos, Shakira apareció unos pocos minutos antes de la 8 de la noche en el imponente escenario.

La cifra de asistentes: Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto, alcalde de Río de Janeiro, presumió en redes sociales que el concierto de Shakira impuso un récord de asistentes: 2 millones de personas a lo largo de la famosa “doble avenida” Atlántica, en la que, como es usual en estos conciertos masivos, se colocaron 9 hileras de pantallas gigantes.

En ese mismo mensaje, se generó una discusión en torno a la realidad de esa cifra, ya que fue notorio que el video publicado por el propio Eduardo Cavaliere mostraba huecos vacíos en la avenida, sobre todo a partir de la séptima hilera de pantallas.

Entonces cuál metieron ?

Si Shakira tiene 2 millones Gaga 4 Millones ?

La doble avenida vacía son Shakira.

Shakira. vs. Gaga pic.twitter.com/jZa7c6Ia9C — Emia (@irraed_) May 3, 2026

“Cuando mucho fue un millón de personas”, opinaron algunos detractores. Compararon, por ejemplo, imágenes de Shakira con las de Lady Gaga, cuyo concierto también se dijo que convocó a 2 millones de personas.

Playback: El concierto se transmitió por Globo, la cadena de televisión más grande de Brasil. Y fue en esa transmisión donde algunos fans notaron que Shakira tenía pequeños desfases entre los que se escuchaba y lo que cantaba.

En algunos mensajes se especuló que el playback fue usado por Shakira en las primeras canciones del concierto debido a que los “problemas personales” que la habían obligado a retrasar el show la tenían especialmente afectada.