Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”

Adal Ramones se defiende de quienes sospechan que algo tuvo que ver en los errores que se cometieron para el fracaso de “Enrollados”.

El conductor explica que a pesar de que no firmó contrato, (como sí lo hicieron todos los demás integrantes del elenco), nunca dejó de trabajar en la producción del show.

Ramones asegura que incluso durante las últimas semanas de diciembre, entregó proyectos finales del guión y la música del espectáculo que reuniría a los conductores de “Otro rollo”, el programa de televisión que los catapultó a la fama.

El proyecto, sin embargo, naufragó. Primero porque se cambiaron las fechas de la gira: se cancelaron las funciones de enero y febrero para pasarlas hasta septiembre y octubre.

Pero también porque los precios de los boletos eran especialmente altos: los más caros costaban más de cuatro mil pesos, confesó Adal Ramones.

Ante esta ola de versiones que lo señalaban como uno de los responsables del fracaso, Adal rechaza la acusación y argumenta que incluso estuvo dispuesto a perder dos trabajos para estar en la gira del reencuentro de “Otro rollo”.

En entrevista con “Ventaneando”, el conductor de La Granja VIP, contó que fue una época de mucho estrés por lo complicado de su agenda.

“Yo lloré todo lo que tuve que llorar porque todo se descompuso desde el 1 de diciembre, y mi cumpleaños era el 3 de diciembre y me pasé todo ese tiempo llorando”.

Las obras de teatro que Adal se perdió

Adal contó que en su caso, el golpe de la cancelación de la gira fue emocional y laboral.

“Cuando la gira se iba a hacer en enero, eso significó que no me pude integrar a “Matilda”, el musical de Alejandrro Gou, ya no pude”.

“Matilda”, versión teatral de la película de Danny de Vito, es uno de los musicales más esperados de 2026. Aunque Ramones no especificó cuál es el papel que perdió, es probable que hubiera alternado funciones con Jaime Camil en el personaje de Tronchatoro.

“Luego, cuando dijeron que serie en septiembre, yo dije ‘ya valí’, porque yo iba a estar en esa misma fecha en la otra obra de Alejandro Gou”.

Ramones estaba, pues, dispuesto a sacrificar ambas obras con tal de llevar a cabo el reencuentro de “Otro rollo”.

