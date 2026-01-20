Suscríbete
Famosos

Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones

El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.

Enero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Enrollados.jpg

Lalo España anuncia que no estará en la gira de ‘Enrollados’.

Instagram

“Pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente”.

El actor Lalo España tomó sus redes sociales para comunicar que no formará parte del reencuentro de ‘Otro Rollo’ como se había anunciado. El elenco de ‘Enrollados’, conformado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Roxana Castellanos, comenzaría su gira el 15 de enero en Mexicali, Baja California.

Aunque hace algunos días ya se manejaba que la presentación del grupo se pospondría por una presunta baja venta de boletos o diferencias entre los integrantes, España aclara la razones por las que no contarán con su participación.

“El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira ‘Enrollados’. Esta gira sufrió algunas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco. La compañía que nos contrató publicó un comunicado anunciando que la gira por cuestiones de logística de ellos sufriría ciertos movimientos, reprogramaciones, etc. y que ellos asumían la responsabilidad de devolver el dinero de los boletos”, expresó el histrion.

TE RECOMENDAMOS: Hermana de Gala Montes se COMPROMETE con su novia durante sus vacaciones por Europa

Y agregó que “mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira. Entonces como surgen algunos comentarios en redes sociales y pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente. Estoy comunicándoles que si ven anuncios de la gira de ‘Enrollados’, si ven que siguen vendiendo boletos en algunas ciudades sepan de mi boca que yo no estoy ni estaré en la gira de ‘Enrollados’”, aclaró.

Finalmente, Lalo dijo a sus seguidores que “les agradezco mucho, pueden verme en mis shows por la república, pueden verme en otros espectáculos”, concluyó.

Posponen el reencuentro de ‘Enrollados’

Hace un par de días, a través de redes sociales, la casa productora encargada del reencuentro publico un comunicado donde anuncian que el proyecto se pospone.

“Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de ‘Enrollados’”.

“Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de ‘Enrollados’, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega. Agradecemos profundamente su entusiasmo y pasión por reencontrarse con el público lo cual ha sido fundamental para la creación de este proyecto”, dijo la compañía.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Adal Ramones da su versión

El conductor tuvo un encuentro con la prensa y ahí fue cuestionado sobre los rumores que circulan respecto a la reprogramación de la gira de ‘Enrollados’ y, sin abundar en detalles, confirmó que fue por motivos de logística.

LEE TAMBIÉN: 7 telenovelas que ya queremos ver: Estos son los próximos estrenos de Televisa para 2026

“Se pospone, no se detuvo. Pero nosotros, la empresa desde el año pasado nos dijeron: Oigan, creo que no debimos haberlo hecho... El día que empezaron la venta de boletos, como a las dos o tres semanas dijeron: Nos gustaría cambiarla porque es inicio de año. Le dije: Pues ustedes digan”, contó Ramones.

Y añadió que la producción reconsideró mover la fecha de arranque por el Mundial de Futbol México-Estados Unidos- Canadá 2026.

adal ramones Lalo España Otro Rollo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lorena-rojas-hija-mayra.jpg
Famosos
Hija de Lorena Rojas sorprende al revelar cómo sería su vida si su mamá estuviera a su lado
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa ha soñado que muere en un ACCIDENTE AÉREO… ¡como Yeison Jiménez!
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valentino-Garavani (1).jpg
Famosos
Confirman la muerte de Valentino Garavani, legendario diseñador que vistió a los más famosos del mundo
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eleazar-Gómez.jpg
Famosos
Acusan a Eleazar Gómez de ROBO de vestuarios que usó en la final de ‘La Granja VIP’
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Andrea-Plewig.jpg
Viral
Famosa conductora que había superado el cáncer, pierde un ojo en TRÁGICO accidente con pirotecnia
La presentadora manipulaba pirotecnia de uso privado cuando ocurrió la desgracia.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Roger-Allers.jpg
Hollywood
‘El Rey León’ está de luto, despiden a su director quien perdió la vida mientras viajaba por Egipto
Roger Allers tenía 74 años y trabajó en varios éxitos de Disney.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
legarreta-luiscarlos-origel-.jpg
Famosos
¿Cómo conoció Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta? Él nos lo contó y no fue por su tío Pepillo
La querida conductora de Hoy no pudo más de amor y en la emisión matutina dejó al descubierto su relación.
Enero 19, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
Influencer-asesinada.jpg
Viral
Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero
La joven influencer, de 29 años, fue asesinada y el atacante fue detenido y dio escalofriantes detalles del crimen.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez