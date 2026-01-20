Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones

“Pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente”.

El actor Lalo España tomó sus redes sociales para comunicar que no formará parte del reencuentro de ‘Otro Rollo’ como se había anunciado. El elenco de ‘Enrollados’, conformado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Roxana Castellanos, comenzaría su gira el 15 de enero en Mexicali, Baja California.

Aunque hace algunos días ya se manejaba que la presentación del grupo se pospondría por una presunta baja venta de boletos o diferencias entre los integrantes, España aclara la razones por las que no contarán con su participación.

“El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira ‘Enrollados’. Esta gira sufrió algunas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco. La compañía que nos contrató publicó un comunicado anunciando que la gira por cuestiones de logística de ellos sufriría ciertos movimientos, reprogramaciones, etc. y que ellos asumían la responsabilidad de devolver el dinero de los boletos”, expresó el histrion.

Y agregó que “mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira. Entonces como surgen algunos comentarios en redes sociales y pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente. Estoy comunicándoles que si ven anuncios de la gira de ‘Enrollados’, si ven que siguen vendiendo boletos en algunas ciudades sepan de mi boca que yo no estoy ni estaré en la gira de ‘Enrollados’”, aclaró.

Finalmente, Lalo dijo a sus seguidores que “les agradezco mucho, pueden verme en mis shows por la república, pueden verme en otros espectáculos”, concluyó.

Posponen el reencuentro de ‘Enrollados’

Hace un par de días, a través de redes sociales, la casa productora encargada del reencuentro publico un comunicado donde anuncian que el proyecto se pospone.

“Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de ‘Enrollados’”.

“Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de ‘Enrollados’, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega. Agradecemos profundamente su entusiasmo y pasión por reencontrarse con el público lo cual ha sido fundamental para la creación de este proyecto”, dijo la compañía.

Adal Ramones da su versión

El conductor tuvo un encuentro con la prensa y ahí fue cuestionado sobre los rumores que circulan respecto a la reprogramación de la gira de ‘Enrollados’ y, sin abundar en detalles, confirmó que fue por motivos de logística.

“Se pospone, no se detuvo. Pero nosotros, la empresa desde el año pasado nos dijeron: Oigan, creo que no debimos haberlo hecho... El día que empezaron la venta de boletos, como a las dos o tres semanas dijeron: Nos gustaría cambiarla porque es inicio de año. Le dije: Pues ustedes digan”, contó Ramones.

Y añadió que la producción reconsideró mover la fecha de arranque por el Mundial de Futbol México-Estados Unidos- Canadá 2026.

