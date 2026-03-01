Suscríbete
Roxana Castellanos revela que los presionaron para firmar el contrato de “Enrrollados”

“No sabíamos que Adal Ramones no había firmado”, cuenta la actriz

Febrero 28, 2026 
Alejandro Flores
roxana castellanos.jpg

Roxana contó detalles de la fallida gira

Instagram

Mauricio Castillo fue el primero en ser duro con Adal Ramones.

“No sé si algún día fuimos amigos”, dijo Mauricio al recapitular la fallida gira del reencuentro de “Otro Rollo”.
Castillo explicó que no ha tenido contacto con Adal desde que se dio a conocer la cancelación de “Enrrollados”, lo cual se sumó al hecho de que hasta ahora cada uno de los integrantes del elenco han dado entrevistas por separado para hablar de los problemas que llevaron al fracaso del reencuentro.
Ahora es Roxana Castellanos la que apareció para hablar del tema:

“Me dejó muy dolida”, dijo la actriz en una entrevista con Maxine Woodside en la que contó también que lo que más la tiene consternada es que la gente no ha podido recuperar su dinero de los boletos.

“Yo lo que le digo a los fans es que pueden hacer su denuncia en Profeco”, dijo la actriz.

Detalles desconocidos de la cancelación

Sobre las razones que desencadenaron la cancelación de “Enrrollados”, Roxana reiteró hechos y datos de los que ya han hablado otros de sus compañeros.

“Cada quien vivió su duelo aparte porque todos estábamos con contrato diferente y abogados diferentes”.

Roxana Castellanos revela, además, algo que hasta ahora no se conocía: cómo llegaron al punto de que todos habían firmado menos Adal.

“La molestia de Mauricio fue porque todos todos firmamos un contrato porque llegó un momento en que hubo una presión para que todos firmáramos y que se pudiera vender la gira”.

Todos cedieron a la presión de firmar, menos Adal.
Roxana no sabe por qué pero sí sabe que fue algo que se mantuvo en secreto.

“Nosotros nos enteramos mucho después de que no había firmado y yo no he hablado con él como para preguntarle”.

Pero fue en ese momento en que la gira comenzó a tener serios problemas.

“Cuando deciden cambiarla de fecha, ahí comenzaron los contratos individuales”.

Roxana Castellanos adal ramones
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
