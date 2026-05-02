Alejandra Barros brilla en “Mi Rival” tras 30 años de carrera, pero las grabaciones la pusieron a prueba

Para Alejandra Barros, salir de su zona de confort dejó de ser una idea romántica para convertirse en una experiencia concreta durante las grabaciones de Mi rival. Instalada en San Luis Potosí, la actriz tuvo que enfrentarse a un entorno completamente distinto al que está acostumbrada: el campo, los mosquitos, el sol intenso y los cambios de clima.

Acostumbrada a la vida en la ciudad, el proceso de adaptación no fue sencillo y, por momentos, se volvió complicado. Sin embargo, ese mismo contexto terminó por enriquecer su trabajo actoral y la conexión con su personaje.

“Siempre he pensado que soy una rata de ciudad, lo mío no es el campo, pero igual lo disfruté porque los paisajes y las locaciones de la novela son hermosos”, dijo en entrevista con TVyNovelas. En esta nueva producción, Barros interpreta a Paloma, una mujer marcada por la pérdida y las decisiones que nunca fueron completamente suyas. Huérfana desde la adolescencia, heredó no solo el dolor de la ausencia, sino también las deudas de su padre. Su tía Chelo la orilló a casarse con Porfirio Cruz, un hacendado mucho mayor que ella, quien le ofreció estabilidad, pero no amor.

Paloma construyó una vida basada en el deber. Se convirtió en una esposa ejemplar y en una madre dedicada, pero su mundo emocional quedó en pausa. Nunca se permitió cuestionar su destino ni imaginar una vida distinta. Todo cambia cuando conoce a Renato en la Feria de San Luis Potosí. Por primera vez, experimenta un deseo real, profundo, que la confronta con todo aquello que había reprimido durante años.

El conflicto se intensifica cuando Renato llega a la hacienda como el hombre de confianza de su esposo. La cercanía hace imposible ignorar lo que siente. Paloma se debate entre la lealtad y el deseo, entre su papel de esposa y la mujer que comienza a despertar. La situación se vuelve aún más dolorosa cuando descubre que su hija, Bárbara, también está enamorada de él.

La historia se transforma entonces en una confrontación emocional entre madre e hija. Paloma, que siempre buscó darle a Bárbara una vida distinta a la suya, con educación, independencia y oportunidades, termina enfrentándose a ella en el terreno más íntimo: el amor. “A todos los personajes les aprendo algo, en el caso de Paloma, en Mi rival, he aprendido a separar a la madre de la mujer, que es muy difícil hacerlo, pero que, de repente, hay momentos en los que hay que hacerlo y creo que esa es la reflexión que hice con la historia”.

Ese aprendizaje atraviesa también su visión personal. Interpretar a una mujer que vive en conflicto con la edad la llevó a reflexionar sobre su propio proceso. “Este es un personaje que está en una lucha contra el reloj y contra la edad, y en mi caso no lo estoy, yo acepto los años que tengo, pero sí me siento en una edad en la que tengo que estar en mi mejor forma, debo cuidarme mucho porque es muy fácil descuidarse, y este personaje sufre por esas cosas, por los cambios que tiene con la edad, y la competencia que surge con una mujer mucho más joven que ella, que es su hija”.

“Entonces, creo que es un tema muy bonito que hay que tratar de una manera muy respetuosa, y también entender a la gente que sufre por la edad, porque sienten que se les va el tiempo, porque se arrepienten de no haber hecho ciertas cosas cuando pudieron”.

Lejos de esa angustia, Barros habla desde la aceptación. “Lo que más me pesa de la edad es que ahora me canso más, los jueves ya estoy arrastrando la cobija, pero físicamente me acepto, me reconozco, obviamente trato de verme lo mejor posible, pero también entiendo que no me puedo ver de 30 años, pero sí me canso más, por eso estoy más vitaminada, hago más ejercicio para poder aguantar, pero me canso muy feliz”.

El proyecto llegó en un momento de calma personal. “Me siento muy agradecida, muy honrada de seguir haciendo lo que me gusta. Fíjate que da mucha nostalgia recordar todas las telenovelas que he hecho, realmente pareciera que fue ayer, pero ya voy para 30 años de carrera y me encanta mi trabajo, me gusta lo que hago y espero seguir haciéndolo muchos años más”.

La protagonista de éxitos como Mariana de la noche también reconoce el valor de la oportunidad. “Fue un honor que la señora Carmen Armendáriz haya pensado en mí para un personaje tan complejo, tan bonito, tan hermosamente humano”.

Durante la estancia en San Luis Potosí, encontró un pequeño refugio emocional en su vida cotidiana. “Yo me fui para allá con todo y mi perrita, fue parte de la producción porque anduvo conmigo para todos lados. Por fortuna, el hotel es pet friendly y pude tenerla en mi habitación, estuvo muy consentida”.

