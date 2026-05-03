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La telenovela en la que más cachetearon a Adamari López: “Nunca me habían pegado tanto”

Su debut con Televisa fue especialmente “doloroso” (ella quiso que las cachetadas fueran reales) pero también muy exitoso

Mayo 02, 2026 • 
Alejandro Flores
adamari lopez cahcetadas.jpg

Adamari hizo una sesión especial de fotos con cachetadas para TVyNovelas

Hemeroteca TVyNovelas

No fue fácil para Adamari López comenzar su carrera en México.

Y no hablamos solamente de lo complicado que es mudarse de país (venía de su natal Puerto Rico) y trabajar con compañeros actores en un nuevo ambiente de trabajo (“Sin tí” fue su primera telenovela con Televisa).
Además de esos factores, Adamari lidió con el hecho de que su personaje fue el de villana... y una villana muy castigada porque no le dieron una cachetada, ni dos, ni tres ni cinco, sino 10... y un intento de ahorcamiento.
La experiencia de aquel debut en Televisa quedó registrado en las páginas de TVyNovelas y lo recordamos aquí con la entrevista que se publicó en 1998.
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¿Cuántas cachetadas le dieron a Adamari Lpopez en “Sin ti”?

Adamari interpretó a María Elena, una malvada adolescente a la que los adultos trataron de poner en su lugar en varias ocasiones con cachetadas e insultos a lo largo de toda la telenovela.

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Alejandro Flores

Para cuando llegó a México, López ya había interpretado a varias villanas en su natal Puerto Rico en telenovelas como “Tres destinos”, pero aunque todas recibieron su castigo en ninguna soportó tantas cachetadas y maltratos como María Elena a lo largo de “Sin ti”.
María Elena recibió 10 cachetadas de parte de Katy una de sus maestras (Rebeca Mankita), su rival de amores Sagrario (Gaby Rivero), su esposo y profesor Luis David (René Srickler), su suegra Dolores (Saby Kamalich); además de que su padre Guillermo (Roberto Vander) trató de ahorcarla.

Cachetadas justas contra Adamari López

En la entrevista con TVyNovelas de 1999, Adamari cuenta:

“Nunca me habían pegado tanto en ninguno de los trabajos que había hecho. Pero prefiero que sean golpes reales en lugar de simulaciones porque así las escenas se ven mejor en la pantalla y no se tienen que estar repitiendo”.

María Elena fue caprichosa egoísta y se portó grosera con muchos de los personajes por lo que algunos de ellos, para tratar de hacerle entrar en razón, la golpearon en el rostro.

“Ella fue tan mala que se lo mereció pero yo siempre traté de justificarla porque creció tan sola que nadie la enseñó a diferenciar lo que estaba bien y lo que estaba mal”.
adamari lopez cahcetadas (1).jpg

Cachetadas que duelen

Hemeroteca TVyNovelas

Adamari, sin embargo, consideró que aunque este recurso es muy atractivo para el público, en la telenovela abusaron de él, porque después de las primeras cachetadas, las que siguen pierden la fuerza dramática.

“Creo que muchos golpes hubieran podido sustituir con otros recursos que le siguieran pareciendo atractivos al público, pero las cachetadas a final de cuentas sí funcionaron”.

Adamari López Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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