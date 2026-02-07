Suscríbete
Famosos

Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”

La conductora, que lleva 18 años sobria, habló de los errores que cometen

Febrero 06, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade (6).jpg

Yolanda Andrade hizo una transmisión de madrugada

Instagram

“Perdonen que hable así”, dice Yolanda Andrade en un video que publicó la madrugada de este viernes 6 de febrero.

La conductora, a quien se había visto con una dicción casi perfecta en días recientes al participar en su programa de televisión “Montse y Joe”, hizo una transmisión en vivo para hacer una denuncia pública en contra de su “madrina”.
Andrade lleva 18 años sobria y sin adicciones, algo que ha logrado a partir de su integración en un grupo de AA, donde cada integrante tiene un padrino o madrina, es decir, una persona que sirve como apoyo emocional y sicológico.

“Y ninguno de ellos tiene derecho a hablar de la vida personal de las personas. Ahora veo que muchos de ellos hablan públicamente y hasta aparecen en televisión hablando de las personas a las que ayudan”.

Andrade, visiblemente molesta, explicó que esas actitudes de los padrinos traicionan los principios básicos dela filosofía con la que se busca curar a las personas en esos lugares.

“Es mucho sufrimiento, no es La casa de los famosos; es compartir tu vida con seis o siete personas, unas que roncan, otras que lloran... los fines de semana son muy difíciles y más para las madres”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

“Mi enfermedad avanza”

Yolanda Andrade explicó que decidió publicar este video a pesar de que ha tenido días complicados debido a la enfermedad que enfrenta, la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
TE RECOMENDAMOS: Toñita tiene cuentas pendientes con Cynthia Rodríguez: “No le tengo miedo”
De hecho, al principio de la transmisión señaló:

“Ando buscando un filtro para no verme tan jodidona”.

Tras batallar un rato con la aplicación, encuentra efectivamente un modo con el que se siente a gusto.

Lo que le costó trabajo fue hablar con fluidez y por eso interrumpió su declaración para disculparse y explicar:

“Apenas puedo hablar y mi enfermedad se va desarrollando cada vez más”.

NO TE VAYAS SIN LEER: José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
En efecto, la ELA es una enfermedad con la que los medicamentos a veces pueden poner al paciente en recuperación pero hay días en los que tienen crisis severas.

“Hoy todo el día no pude hablar”, señaló Andrade.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi toma con “humor y amor” la INFIDELIDAD de su exmarido: “esa es mi manera de vivir”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
buenfil---.jpg
Famosos
Hijo de Erika Buenfil revela MALTRATO infantil de su nana y bullying escolar: “he vivido cosas muy difíciles”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Por una negligencia médica, la joven de 28 años perdió sus extremidades.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papá-Fernanda-Castillo.jpg
Famosos
Fernanda Castillo, de luto por el fallecimiento de su padre: “Aguantaste golpes que no podría imaginar”
La protagonista de ‘Enemigo íntimo’ enfrentan un momento de duelo.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
El cantante asegura que “Digan lo que digan” tiene muchos elementos biográficos
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
aracely arambula interior de (1).jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Aracely Arámbula cuando triunfó en “Soñadoras”
La actriz incluso trajo a su familia para vivir con ella
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores