Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”

“Perdonen que hable así”, dice Yolanda Andrade en un video que publicó la madrugada de este viernes 6 de febrero.

La conductora, a quien se había visto con una dicción casi perfecta en días recientes al participar en su programa de televisión “Montse y Joe”, hizo una transmisión en vivo para hacer una denuncia pública en contra de su “madrina”.

Andrade lleva 18 años sobria y sin adicciones, algo que ha logrado a partir de su integración en un grupo de AA, donde cada integrante tiene un padrino o madrina, es decir, una persona que sirve como apoyo emocional y sicológico.

“Y ninguno de ellos tiene derecho a hablar de la vida personal de las personas. Ahora veo que muchos de ellos hablan públicamente y hasta aparecen en televisión hablando de las personas a las que ayudan”.

Andrade, visiblemente molesta, explicó que esas actitudes de los padrinos traicionan los principios básicos dela filosofía con la que se busca curar a las personas en esos lugares.

“Es mucho sufrimiento, no es La casa de los famosos; es compartir tu vida con seis o siete personas, unas que roncan, otras que lloran... los fines de semana son muy difíciles y más para las madres”.

“Mi enfermedad avanza”

Yolanda Andrade explicó que decidió publicar este video a pesar de que ha tenido días complicados debido a la enfermedad que enfrenta, la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

De hecho, al principio de la transmisión señaló:

“Ando buscando un filtro para no verme tan jodidona”.

Tras batallar un rato con la aplicación, encuentra efectivamente un modo con el que se siente a gusto.

Lo que le costó trabajo fue hablar con fluidez y por eso interrumpió su declaración para disculparse y explicar:

“Apenas puedo hablar y mi enfermedad se va desarrollando cada vez más”.

En efecto, la ELA es una enfermedad con la que los medicamentos a veces pueden poner al paciente en recuperación pero hay días en los que tienen crisis severas.