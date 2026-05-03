Alberto del Río se burla en el ring de la acusación en su contra por vi0lencia

Abril fue un mes vertiginoso para Alberto del Río “el Patrón”, luchador que ha ganado popularidad en meses recientes por su participación en La Granja VIP.

Pero en la primera semana de abril, su nombre sonó relacionado con un delito: su esposa lo acusó agredirla, por lo que el luchador fue detenido y encarcelado.

Durante una semana, el Patrón estuvo en la cárcel, hasta que llegó a un acuerdo con su esposa y pagó también una fianza de 1 millón de pesos para ser liberado.

El juez le otorgó este beneficio a cambio de que se sometiera a terapia para entender y superar su problema de ira y violencia.

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El regreso de el Patrón a las luchas

De modo que la vida ha vuelto a la normalidad para Alberto del Río, con presentaciones en funciones de lucha libre en las que se enfrenta con sus enemigos de toda la vida, como el caso de el Dr. Wagner Jr, con quien suele presentar peleas muy atractivas.

En la semana reciente, sin embargo, además de pancracio, ambos luchador aprovechan el ring para hacer una especie de stand up, en el que Dr. Wagner “rostiza” a el Patrón.

Cuando la pelea va en su segunda caída, los luchadores hacen una pausa y Dr. Wagner Jr toma el micrófono para decir:

“Y tú Alberto, tranquilo... porque cada mujer que ves, de seguro te la quieres madre4r”.

Mientras su rival se divierte con la referencia al delito del que fue acusado, Alberto del Río da vueltas en el ring y suelta carcajadas, según se puede ver en un video que se ha hecho viral, publicado por el usuario “el molero”.

Dr. Wagner Jr remata: “Es que sí, muchachitas, cuidado con este cab... porque se las va a a madre4ar”.

Y el Patrón, mientras tanto, está risa y risa.