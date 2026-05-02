Alma Gómez Fuentes: Lo que nadie ha dicho de COSITAS tras 40 años

Detrás del personaje que marcó la infancia de miles de personas hay una mujer entrañable, cercana y profundamente conectada con su historia.

En TVyNovelas el podcast, Cositas recuerda sus inicios, comparte su visión sobre la niñez, habla del amor de su familia y reflexiona sobre el paso del tiempo sin perder la esencia que la convirtió en un referente para varias generaciones.

¿Qué se siente ser Cositas?

Pues casi no lo creo, la verdad. Yo me sorprendo cada día de que la gente se acerque a mí, de que me traten con tanto cariño, de que haya formado parte de la historia de vida de muchos cuando eran niños, y eso me hace sentir muy afortunada y muy comprometida porque al ser un personaje dirigido a niños, pues tenía el compromiso de actuar en público y en todos lados, caracterizada como Cositas: portándome bien, siendo amable... en fin, porque Cositas se convirtió en la maestra de muchos.

¿Y ahora?

Ahora, ya con el paso del tiempo, como mis niños ya crecieron, cuando me ven y me reconocen, me atrevo a presentarme como mamá, como abuela, en fin. Eso es lo que ha variado un poquito, pero me siento muy afortunada de que todavía me reconozcan. Si no hago mal las cuentas, ya llevo 40 años siendo Cositas. Eso significa que mis niños ya son grandulones, algunos ya son padres de familia, y entonces me siento muy contenta.

¿Qué te agobia?

La inseguridad, me agobia mucho el maltrato, el sufrimiento que puedan tener los niños. No quiero creer que haya niños que estén sufriendo, no quiero creer que haya niños que tengan algún problema. Eso es lo que me agobia, porque yo pienso que todos los niños que me vieron cuando eran chiquitos eran felices y de repente tenían este espacio. De hecho, me dicen: “Es que Cositas, cuando mi mamá o mi papá trabajaban, yo me quedaba con la abuela y tú eras mi cositasofici“abuela guía, me divertía contigo, tú me ayudaste mucho...”.

Pero hay también algunos otros niños que ya crecieron y cuando se me acercan y hablan de su infancia, no fue nada buena. Me dicen: “Yo quería que tú fueras mi tía”.

¿Cómo fue tu infancia?

Muy feliz. Soy la hija mayor; después vinieron tres hermanos, y mucho tiempo después llegó mi hermana. Yo le llevo 17 años a mi hermana, casi es de la edad de mi hija. Fui la primera mujer consentida. Mi mami era de las que me hacía la ropa de chiquita —mi mamá modista, en paz descanse—; mi papá arquitecto. Entonces yo creo que tuve muy buenos ejemplos de ellos. Mi mamá era ama de casa de tiempo completo, vivíamos en un departamento y se encargaba de todo. Y mi papá me da risa porque era arquitecto y ya sabes, las maquetas, si tenía que hacer el sistema solar, él me decía: “¿Te ayudo?”.

¿Cómo es Cositas en casa? ¿Hace cuánto conoces a tu esposo?

Otra historia rara. Yo conocí a mi esposo cuando salí de sexto año de primaria. Cuando llegué a la secundaria, en el primer año, casi al final, me declaró su amor y entonces nos hicimos novios. Yo tenía 13 años y él tenía 15. Y desde entonces somos noviecitos. Y qué chistoso que lo diga Cositas, pero tardó en tomarme de la mano como dos meses. ¿Y sabes cuándo me dio mi primer beso en el cachete? Al año, porque éramos unos niños, la verdad. Y así crecimos. Duramos casi cinco años de novios y nos casamos, yo tenía 18 años y él 20 o 21. Acabamos de cumplir 47 años de casados.

¿Tienes miedo a la muerte?

Sí, eso sí me da un poco de miedo, me da miedo morir, pero sobre todo morir en malas condiciones y hacer sufrir a los que están a mi alrededor. ¿Sabes que ni lo pienso? Cuando con mis papás —que ya fallecieron— se tocaba este punto de la muerte, yo lo hacía a un lado porque no quería aceptar que en algún momento ellos iban a faltar. Lo que aprendí de esto es que tienes que hacer todas esas buenas acciones, ese acercamiento, y todo cuando ellos están presentes. Nunca dejes nada pendiente, porque tú no sabes si al otro día vas a estar o no.

¿A quién le brindas esto que has construido?

En primer lugar, a mis papás que me dieron la vida y tan buenos ejemplos, que me hicieron ser como soy. Por supuesto, a mi esposo, que ha sido mi mano derecha desde hace muchos años; a mis hijos; a mi familia en sí, que ha sido muy cercana y que me ha apoyado siempre, que me ha arropado porque siempre ha estado conmigo en las fiestas infantiles. A donde iba, mi esposo era el que me ayudaba a cargar, me ayudaba con el sonido; mi hija me ayudaba, me preparaba el diseño de no sé qué... O sea, todos hemos sido un buen equipo. Entonces, ¿a quién más agradecer? Gracias a ellos soy Cositas, gracias a ellos soy lo que soy.